No culpes al 8M: tres indicadores macro que explican mejor la crisis sanitaria por el coronavirus

#53446

16:20 27/3/2020

Si, la sanidad pública podría estar mejor financiada, tener más medios, etc. pero eso no cambiaría mucho el impacto de la crisis del Coronavirus porque el problema es ideológico. Por motivos ideológicos no se tomaron las medidas necesarias cuando tocaba, y no me refiero al 8M. Me gustaría ver a alguien analizar la extraña convergencia de Podemos y los peores neoliberales como Boris Johnson o Donald Trump respecto al Coronavirus. Jamás hay que cerrar fronteras, libre circulación siempre, la libertad personal es lo primero, el individuo está por encima de todo, jamás hay que restringir libertad, en todo caso se puede sugerir o recomendar. Ahora resulta gracioso ver al pobre Echenique poniendo como ejemplo al indocumentado de Lorenzo Milá, que decía que somos unos exagerados y que era un catarro, que cerrar fronteras y restringir la circulación era cosa de fascistas. De ahí pasamos a la apelación a la bondad del ciudadano medio, al que se pedía que se comportara bien e hiciera caso de las recomendaciones. Finalmente hemos llegado a esto, a la restricción de derechos, que el pobre Garzón decía que sería lo último que pasaría, porque somos una democracia, solo que hemos llegado un mes más tarde de lo debido. El problema y donde todos los capitalistas, liberales y socialdemócratas, coinciden es en el concepto liberal de individuo. Estamos presos en el mismo paradigma de la responsabilidad individual, de la apelación a la bondad del ciudadano, de la soberanía absoluta de la voluntad individual. Solo desde lógicas comunitarias y anti-capitalistas se podía haber evitado esto, poniendo por delante el bienestar colectivo y no unos etéreos derechos individuales que al final terminan en la papelera. El derecho de unos cuantos a viajar a Filipinas cuando la epidemia ya era grave, y que ahora piden al gobierno que los rescate, el derecho de otros a ir a ver un partido de fútbol a Italia, esos derechos que básicamente son derechos a consumir, están por encima de la vida de miles de personas. Las alabanzas buenistas a la bondad de la sanidad pública y su capacidad para evitar toda desgracia son simplistas y no resisten un mínimo análisis serio.