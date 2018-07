Las kellys despedidas tras afiliarse a CNT: “Vivimos luchando las 24 horas del día”

#20263

16:49 12/7/2018

El hotel va cambiando de subcontratas que le sean mas rentables y las subcontratas precarizan el ya de por si precarizado puesto de las trabjadoras (como diria aguien "es el mercado amigo"). En un sistema que permite y da facilidad al empresario es agotador estar luchando desde la base, lo cual no quiere decir que no sea necesario. Simplemente, se van muchas energias. Solucion, atacar a la raiz del problema. En este caso, listar las cadenas hoteleras junto con sus subcontratas y deja de finaciarlas y visibilizarlas mostrado "su otra cara". En paralelo, se crean alternativas mas eticas que no busquen el foco del rendimiento del capital economico y que si que pongan a las personas por delante. Es el problema de siempre, se intenta luchar con las reglas establecidas. Seguramente las personas, si tienen una alternativa mas etica que cumpla con sus espectativas la elegiran al fin y al cabo seremos un grupo de gente que financiara a su mismo nivel y no a una elite. Mas cooperativas hoteleras y menos cadenas hoteleras.