Pero yo apunto y voy más allá, y ahora volviendo a retomar el título del artículo de Miguel Albiñana sobre agitación y calma, que existe en la vida, en todos los seres, en todos los ámbitos de lo humano e incluso en la propia naturaleza, y que no es otro que el comportamiento cíclico de ida y vuelta, de vaivén, qué es la integración continua permanente de los opuestos, de los dos estados principales de la vida, de la generación de la vida y de la acción. Estos dos presupuestos, estos dos extremos, está dos significancias que observamos en todo y cada uno de nosotros, son los que están produciendo este movimiento constante del que ya hablaban los antiguos textos milenarios, chinos, por cierto, cómo son el Tao Te King, en el que se afirmaba, que todo está en permanente movimiento en esta vida y que todo está permanentemente cambiando, que no hay nada estático.

Y justo aquí es dónde puedo, quizá decir, que éste sea el momento, no sé, que tengamos que mirar no de una manera individual, no desde un comportamiento egoísta, para sobre todo, querer ver que el actual estado y sistema capitalista de la gobernanza del mundo, de los poderes fácticos, que tanto tiempo llevan arrastrando a esta sociedad hacia el precipicio, y que nos viene a cuestionar nuestro modo de vida, nuestra ignorancia, nuestro no querer mirar o mirar de lado, para que el problema no nos toque, y que este virus, nos está tocando a todos, a todas, a sociedad y gobernantes, a obreros y capitalistas, a ricos y vulnerables. Y en vez de estar nada más centrado en el entretenimiento, en el aburrimiento, en cuestiones baladíes, en el sentimentalismo superficial, y darnos cuenta, que son precisamente estas actitudes, las que están sentando estas bases que ahora se tambalean, y que están permitiendo que esto ocurra así en todas partes del mundo, con esta terrible pandemia. Nosotros como sociedad occidental y opulenta, resulta que estamos siendo atacados por un virus microscópico que parece que está traspasando fronteras y minando nuestra seguridad y que nos va a poner contra las cuerdas.