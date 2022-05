La muerte de 19 migrantes reabre el debate sobre la complicidad de la UE en las violaciones de DD HH

“Ipsala, frontera entre Turquía y Grecia. Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos”. El mensaje soltado en Twitter el pasado 2 de febrero no pertenece a un activista indignado ni a una red de ONG. Lo escribió Süleyman Soylu, ministro de Interior de Turquía. El recuento final elevó los cuerpos congelados a 19.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border



12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.



EU is remediless, weak and void of humane feelings.



Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB