La quema de banderas indígenas radicaliza el conflicto en Bolivia

Juan Ibarronodo

17:39 12/11/2019

La equidistancia en estos momentos no es de recibo, Maria Galindo ¿a quién representa? estamos ante un acto de venganza racista por parte de las élites blancas con el apoyo de EEUU y sus aliados en la OEA, el problema es que no soportan que los indios puedan gobernarse. El gobierno de Evo Morales como todos tiene sus luces y sus sombras, pero la visión de Galindo de que esto es simplemente un duelo de machos es una simplificación que obvia que si se impone la Oligarquía neofascista de Santa Cruz, no sólo las mayorías sociales indígenas y pobres saldrán perjudicadas sino también las minorías sexuales. Oponerse firmemente al golpe de Estado no significa un apoyo acrítico a Morales pero si saber distinguir los golpistas de quienes han sufrido el golpe.