Relatos salvajes: la vuelta al cole contada por los directores

#67623

14:07 17/8/2020

A río revuelto, ganancia de pescadores, los pescadores ahora son los gigantes empresariales, aquí cada cual, que piense en quién quiera. La vuelta al caos, en casi ningún caso se habla de sentimientos, y no me refiero al "miedo", que es el más extendido, sino al del resto de emociones que hacían más llevadera el regreso a las aulas (volver a ver a los amigos, intercambiar "secretos", descubrir "cosas" nuevas, cambiar (así, en general), jugar con tus iguales...Las medidas adoptadas por algunos colegios (destruyendo espacios vitales de convivencia de los centros), no servirán de nada, cuando los medios oficiales machaquen a sus oyentes con la NOTICIA ÚNICA E IRREPOCHABLE que guía sus titulares, una especie de pensamiento único que no da más opción que la sumisión y el acatamiento de lo desconocido, improvisado y quién sabe si manipulado. Quiénes se atrevan a cuestionar esto (más allá de grupos extremistas, sectas oportunistas, charlatanes a comisión y demás fauna), serán “castigados” siendo incluidos en los grupos anteriormente mencionados, evitando así, cualquier atisbo de réplica. Ahora todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ni las doce tareas de Hércules, harán sombra a la gesta de intentar acercarnos al Conocimiento Oficial y parece ser, que sentará precedente en nuestras insensatas vidas. Los que se muevan, no saldrán en la foto.