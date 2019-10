Vivir en otro mundo

Iciar

20:23 16/10/2019

Yo creo que la sentencia se ajusta a derecho. Otra cosa es que el tipo penal sea de aquella manera, por qué a mí me cuesta entender que un activista pueda secesionar efectivamente un territorio sin poder político institucional. Lo que desde luego tengo claro es que no se puede criminalizar la protesta, y que el derecho a la libre expresión es innegociable. Son derechos fundamentales, no solo en España, en todo el mundo, aunque no siempre se reconozcan, y forma parte de los derechos humanos. No se puede meter en prisión a todos los independentistas, en algún momento habrá que sentarse y dialogar en serio, con opciones reales y realistas por ambas partes. Y yo no soy independentista, que conste, pero prefiero tener vecinos antes que rehenes.