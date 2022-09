El testimonio de dos Mossos, única prueba para la condena de cinco años de cárcel para William Aitken

LIBERTAD, VERDAD, DEMOCRACIA

23/6/2022 14:40

Como expliqué ayer aquí, en otro comentario sobre el LAWFARE-NAZI-FRANQUISTA-TERRORISTA en este caso, "supuestemente", contra MÓNICA OLTRA, yo mismo soy víctima desde hace años (por mi público y orgulloso activismos políticos, repúblico, republicano, demócrata, ético) de la ultraderecha-nazi-franquista-terrorista, que (obviamente) no está alojada entre los panaderos o los que trabajan con una bicicleta de DELIVEROO (por ejemplo): todos sabemos dónde y quiénes son y quiénes han sido siempre estos nazi-franquistas-terroristas (hoy llamados eufemísticamente como 'ultraderecha').



Como dije ayer, yo nunca voy a manifestaciones (a la última que asistí fue a LA MARCHA POR EL CAMBIO DE PODEMOS, el sábado 31-Enero-2015 en la Puerta del Sol de Madrid, cerca de donde vivo, por cierto); y anteriomente a esta manifestación ni recuerdo cuál fue. Y no voy porque sé de la cacería nazi-franquista-terrorista que se suele desatar y que seguramente esté premeditada, preparada y con criminales profesionales para toda esa cacería nazi-franquista-terrorista.



Recuerdo una noche trabajando (creo que era un sábado sobre la 01:00 horas) en el centro de Madrid, cuando aún había el llamado "toque de queda" (hará un par de años o así, después del fin del confinamiento domiciliario); había habido una manifestación en la Gran Vía en la tarde-noche (creo que convocada por hosteleros en la ruina, o algo así); recuerdo cómo por la Pl. de Oriente vimos pasar (mi compañero y yo) lo que tenía todos los modos de un grupo de unos 8 ó 10 violentos cabezas rapadas que parecía que iban de cacería nazi-franquista-terrorista por si pillaban a alguien saltándose el "toque de queda" (me pareció muy parecido a una de las primeras escenas de V de Vendetta cuando a Natalie Portman la cogen por saltarse el "toque de queda"); luego una chica pasó por donde estábamos trabajando mi compañero y yo en un estado de completo shock y aterrorizada diciéndonos que la policía había cazado a un chico en bicicleta que pasaba por algún sitio y que sin más ni más le habían inflado a golpes: suerte tuvo ese chico si no le acusaron de cualquier cosa sin más "prueba" que alguna supuesta burda mentira, etc., etc., etc.



Es más que obvio que personajes supuestamente nazi-franquistas-terroristas que sacan Leyes Mordaza y Artículos del Código Penal como injurias a las instituciones públicas hacen todo ello para violar cual Manada de Pamplona la denuncia política de "supuesto" terrorismo de Estado, torturas, racismo, etc, etc, etc. de la policía, por ejemplo, u otros funcionarios públicos o instituciones públicas (públicas o eso dicen). Acudir a la "justicia" de ESPAÑISTÁN resulta ridículo e incluso la víctima de estos "supuestos" megacrímenes puede ser condenada, humillada, etc.