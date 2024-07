La industria armamentística registra récords desde el 7 de octubre

Hasta el miércoles, la base de datos en línea de ASFC, un grupo cuáquero con sede en Estados Unidos enumeraba más de dos docenas de empresas que se beneficiaban del derramamiento de sangre en la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes han pasado las últimas diez semanas librando lo que los expertos llaman una guerra “genocida” que disparó las acciones de defensa.

“Como organización cuáquera con una larga historia de trabajo en Palestina e Israel, incluida Gaza, la AFSC apoya un embargo total de armas a los grupos militantes tanto israelíes como palestinos. Esta lista se centra en las armas utilizadas por Israel porque todos los grupos militantes palestinos ya están sancionados y no reciben apoyo de gobiernos o corporaciones occidentales”, señala este grupo.

Con el respaldo de 3.800 millones de dólares en ayuda militar anual de Estados Unidos, Israel declaró la guerra el 7 de octubre en represalia por un ataque liderado por Hamás que mató a más de 1.100 personas. Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a más de 20.000 palestinos en Gaza, lo que ha provocado protestas masivas que exigen un alto el fuego en todo el mundo, muchas de ellas encabezadas por judíos.

El creciente número de muertos, los desplazamientos, la destrucción de la infraestructura civil y las dificultades para entregar ayuda humanitaria al enclave asediado también han aumentado el escrutinio de un paquete de 14.300 millones de dólares para la guerra que la administración Biden solicitó al Congreso, así como las críticas a los fabricantes de armas estadounidenses, así cono a los donantes multimillonarios que están armando y equipando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“La escala de destrucción y crímenes de guerra en Gaza no sería posible sin transferencias masivas de armas desde Estados Unidos”, dijo Noam Perry del American Friends Service Comittee (AFSC), el grupo detrás de la herramienta, en un comunicado el miércoles. “A medida que crece la resistencia global a la guerra y al apartheid, es importante que el público sepa exactamente quién está haciendo posible esta violencia”. En octubre, Newsweek publicaba que algunas de estas compañías habían experimentado una fuerte subida en bolsa como consecuencia de la declaración de guerra por parte de Netanyahu: las acciones de Lockheed Martin subieron de 400 a 443 dólares y las de Northrop Grumman de 423 a 490.

Como detalla la página web de AFSC:

Poco después del 7 de octubre, el gobierno estadounidense comenzó a transferir a Israel cantidades masivas de armas. Entre estas armas, Israel recibió más de 15.000 bombas y 50.000 proyectiles de artillería tan sólo en el primer mes y medio. Estas transferencias se han mantenido deliberadamente en secreto para evitar el escrutinio público e impedir que el Congreso ejerza una supervisión significativa. Algunas de estas armas se compraron con dinero de los contribuyentes estadounidenses a través del programa de Ventas Militares Extranjeras; algunas eran ventas comerciales directas adquiridas con cargo al propio presupuesto de Israel; y algunos fueron repuestos de arsenales militares estadounidenses en Israel, que el ejército israelí también podría utilizar. El Foro sobre el Comercio de Armas mantiene una lista de transferencias de armas estadounidenses conocidas.

La página web señala que la lista se basa en informes, redes sociales y otras fuentes abiertas, y “se centra en las armas utilizadas por Israel porque todos los grupos militantes palestinos ya están sancionados y no reciben apoyo de gobiernos o corporaciones occidentales”.

