Ecologistas en Acción recurre ante el Supremo las sentencias que podrían acabar con Madrid Central

Contraataque ecologista ante el posible desmantelamiento de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que ha cosechado un éxito sin precedentes en la calidad del aire de la urbe más contaminada del Estado, y sobre la que pesa la amenaza de sanciones por parte de la UE debido a la polución, por encima de los límites legales desde hace una década.

Ecologistas en Acción (EeA) ha presentado ante el Tribunal Supremo tres recursos de casación contra las sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó parcialmente algunos de los argumentos presentados por el grupo municipal del PP en Madrid capital y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en sus denuncias, que junto con la empresa DVuelta Asistencia Legal —especializada en recursos contra multas— denunciaron en la anterior legislatura municipal con la intención de acabar con la zona de bajas emisiones. La decisión del TSJM, publicada el 27 de julio, anulaba algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y abría la puerta a la anulación de Madrid Central y a la posible suspensión de todas las multas impuestas.

“El Gobierno de Almeida, en coherencia con su poco disimulada beligerancia contra Madrid Central, decidió no recurrir estas sentencias”, denuncian desde Ecologistas en Acción, motivo por lo cual la organización ya se había personado preventivamente en un total de nueve contenciosos y por ello la zona de bajas emisiones sigue vigente, ya que no puede desmantelarse hasta que el proceso judicial no finalice.

El “riesgo” de los 1,6 millones anuales



Entre los “defectos de forma” que señaló el TSJM el 27 de julio, se encuentra una supuesta insuficiencia de la memoria económica. Ecologistas califica al TSJM de “rigurosista” por admitir la argumentación de que el gasto podría poner en riesgo la sostenibilidad económica del Consistorio. “El coste total de la puesta en marcha de Madrid Central era de 11,7 millones de euros a gastar en siete años, mientras que el presupuesto anual municipal ronda los 5.000 millones. No parece que 1,6 millones al año sea un gasto que pueda desestabilizar a un Ayuntamiento como el de Madrid”, argumentan desde EeA.

Asimismo, ante la supuesta falta de información pública, argumento que el TSJM da por bueno y que anularía dos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, la organización ecologista apunta que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ante el que se presenta el recurso es rotunda: “Cuando un proyecto se modifique como resultado de las alegaciones presentadas en un procedimiento de información pública, no es obligatorio volverlo a someter a ese procedimiento. Y esto es justo lo que pasó en el caso de Madrid Central, que se modificó atendiendo a las alegaciones de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y otras organizaciones”.

Si el Supremo acepta las peticiones de los ecologistas, la nueva batalla judicial sobre Madrid Central podría durar unos nueve meses más.

“La defensa de esta zona de bajas emisiones debería ser un empeño del gobierno municipal de Almeida, que hasta ahora se ha afanado más en desacreditar la labor del consistorio anterior que en proteger la salud de quienes viven en la capital”, finalizan desde EeA, mientras recuerdan que la confederación ecologista está haciendo frente a estos pleitos “gracias al trabajo desinteresado de sus abogados y al apoyo económico de muchas organizaciones y personas, muchas de ellas integradas en la Plataforma en Defensa de Madrid Central, mediante una suscripción popular”.