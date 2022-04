La jornada contra la ampliación de El Prat llena Barcelona de manifestantes

Varios miles de personas —90.000 según los colectivos convocantes; 10.000 según la Guardia Urbana de Barcelona— se han manifestado la mañana del domingo en Barcelona contra los planes de ampliación del aeropuerto del Prat. La convocatoria “No a las ampliaciones. En lucha por el clima, la salud y la vida” ha sido impulsada por la Xarxa per la Justicia Climática y la plataforma Zero Port, y han sido apoyadas por multitud de organismos locales, asociaciones vecinales, grupos ecologistas.



La falta de acuerdo político entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la inversión de 1.700 millones de euros acordada inicialmente entre Gobierno, AENA y Generalitat no ha dejado a la gente en sus casas. En torno a las 12 de la mañana los tres bloques en los que estaba organizada la marcha han confluido en la calle Tarragona de la capital catalana. Los participantes han llegado también desde diversos puntos del territorio catalán, con una comitiva procedente de la comarca del Prat de Llobregat que ha hecho el recorrido andando y con tractores desde primera hora de la mañana.



La plataforma Zero Port ha celebrado la convocatoria como un éxito y ha cifrado en 90.000 el número de personas que han asistido. “Lo hemos conseuido, les hemos desbordado, miles y miles de personas han venido desde todo el país”, han señalado. La portavoz de la Xarxa por la Justicia Climática, Joana Bragulat, también ha lanzado una advertencia al Gobierno catalán -algunos de cuyos partidos componentes estaban en la marcha-: “esto no es negociable, hemos venido a defender el territorio y no nos detendremos”.



María García, portavoz de Ecologistes en Acció, ha declarado que “la movilización masiva de hoy pone de manifiesto la oposición de la sociedad catalana tanto a las ampliaciones de aeropuertos como a la opacidad y la arbitrariedad con las cuales los dos gobiernos se están pronunciando sobre una inversión de 1.700 millones de euros”. La confederación ecologista destaca en una nota de prensa que los planes de ampliación de la capacidad aeroportuaria, incluido El Prat, están recogidos en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria 2022-2026 que el Gobierno contempla aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 28 de septiembre.



Tanto ERC como la CUP y Comuns han participado en la convocatoria. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha saludado la marcha desde su cuenta de Instagram: “digamos ‘no’ al negacionismo climático, al negacionismo económico que nos pone en peligro para que unos pocos se forren a costa de la mayoría”, indicaba.

La Directa Un manifestante en tractor participa en el cortejo que ha partido desde el Prat de Llobregat

Protestas en Palma y Madrid

A la misma hora, más de un centenar de personas se ha concentrado en las escaleras de la Seu de Palma contra el aumento previsto en la capacidad del aeropuerto de Son Sant Joan, el tercero en número de viajeros del Estado español. La convocatoria de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma viene precedida de la presentación de más de 2.500 alegaciones contra un proyecto que cuenta con diferentes evaluaciones negativas de impacto ambiental.



En Madrid, una bicicletada ha hecho el recorrido desde las sedes de Aena y el Ministerio de Transporte hasta la plaza de las Cortes, frente al Congreso, donde medio centenar de personas se ha concentrado contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas. Como en el caso de Barcelona y Palma, los manifestantes rechazan las ampliaciones y el aumento de la capacidad aeroportuaria tanto por ser contrarias a los objetivos de reducción de emisiones de Co2 como por su afectación al entorno inmediato y a la salud.