Comienza la primera exhumación de víctimas civiles de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid

LIBERTAD, VERDAD, DEMOCRACIA

22/8/2022 14:32

Estamos en Españistán, es decir, en una especie de no-lugar -(en lo político y en la política, que ya es decir bastante, casi todo)- y por tanto se suceden las aberraciones. Aberración tras aberración, con absoluta impunidad.



Aberración tras aberración impune perpetradas por el Vigente Régimen de Poder Oligárquico-Partitocrático-Antidemocracia-Corrupto-Corruptor-Usurpador-Liberticida-Opaco-Demofóbico-Corporativista-Mercenario-Sicario-Estatalista-Antinación·política-Parafascista-Etc.-Etc.-Etc.



Todo suena y es más falso que una moneda de euro hecha de alquitrán, por ejemplo.



Es de esperar -(como de costumbre, como "normal", como habitual)- que se produzcan más aberraciones en este asunto. Y, en cualquier caso, no se tocará nada de esta falsa y falaz autodenominada "democracia", etc., etc., la cual no cumple ni un solo requisito constitutivo para que lo sea.



En fin.