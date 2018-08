Las apuestas entran en tu vida

Raul

10:32 21/8/2018

Las apuestas van a su aire porque el primer beneficiario es el estado que no tiene en cuenta el bienestar de su población sino su propia financiación. Personalmente, no veo motivo para que existan las loterías, no les veo una función social. Incluso creo que es más honorable que la ONCE viva de ayudas públicas que de esquilmar a pobre gente que no entiende de estadística.