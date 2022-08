Una mirada a la Montaña

Es momento de reflexión, de escuchar, de leer y observar cómo se mueve el mundo. Estamos asistiendo a momentos históricos en los que se tambalean los sistemas ambientales, sociales y económicos. Y es momento de debate social en una ciudad como Cáceres. Un debate que viene gracias a que conservamos un entorno natural digno de admirar, pero también foco de intereses económicos puesto que la naturaleza proporciona los recursos que abastecen al ser humano.

Al margen de evaluar los sistemas socioeconómicos, nos encontramos en un debate de modelos de desarrollo diferentes: ¿queremos preservar nuestro entorno natural y asegurar la perdurabilidad de nuestros recursos, que tanto nos aportan a largo plazo, o preferimos consumir en un corto periodo de tiempo la fuente de recursos que nos brinda la Montaña?

Cuando subamos al Santuario de la Virgen de la Montaña no solo tenemos que mirar hacia Cáceres

Por supuesto que queremos desarrollar Cáceres, y queremos trabajo para nuestros hijos, y para los suyos que serán nuestros nietos, y para los biznietos y las generaciones venideras. Generaciones que, aunque probablemente no conozcamos, también merecen un futuro de calidad. Por ello, consideramos que la solución no viene de la mano de comprometer nuestros recursos naturales para beneficio de una empresa minera. Esto es un grave error y, si no, recordemos la historia de la Isla de Pascua. Más bien, la solución está en fijar la mirada hacia los recursos naturales y apostar por modelos que vivan de la naturaleza. Cuando subamos al Santuario de la Virgen de la Montaña no solo tenemos que mirar hacia Cáceres, girémonos y miremos hacia nuestro bonito y rico Valle de Valdeflores. Disfruten de la belleza paisajística y reflexionen sobre qué modelo de desarrollo queremos para nuestra ciudad, para asegurar la supervivencia de los cacereños.

¿Por qué perseguimos la perdurabilidad de nuestros recursos? Porque son fuente de alimento, porque participan en la recolecta de agua, y recordemos que este elemento vital lo estamos almacenando bajo los pies de los cacereños; porque el bosque que atesora la Montaña regula nuestras condiciones climáticas; porque purifica nuestro aire; porque actualmente es fuente productiva del sector agropecuario; porque regala a los cacereños la posibilidad de pasear, hacer deporte y disfrutar de la naturaleza ¡al lado de sus casas!

Hoy más que nunca sabemos que todos los sistemas están interrelacionados y que si uno de ellos flaquea, todos los demás se resienten con consecuencias para el entorno y la salud de las personas

¿Por qué nos asusta tanto la desertificación? Porque trae consigo suelos infértiles, sin materia prima de la que abastecernos, sin arbolado que regule las condiciones climáticas, sin animales que controlen plagas... sin una naturaleza equilibrada. Hoy más que nunca sabemos de la importancia de tener un sistema natural donde todos sus ciclos y todas sus funciones se acomoden en armonía. Hoy más que nunca sabemos que todos los sistemas están interrelacionados y que si uno de ellos flaquea, todos los demás se resienten con consecuencias para el entorno y la salud de las personas.

Aprendemos de la importancia del agua porque es un recurso cada vez más escaso; sabemos de la importancia del aire limpio porque es un recurso cada vez más contaminado; reclamamos productos saludables porque cada vez se utilizan más químicos en el campo; valoramos los parques en las ciudades porque cada vez estamos más desconectados de la naturaleza; protegemos áreas naturales para tener representantes de ecosistemas cada vez más escasos. No caigamos en el error de valorar aquello que ya no tenemos. Estamos a tiempo de paralizar que este tipo de industria extractiva entre en nuestra ciudad y así evitar la destrucción de un bien común, un bien de todos los cacereños que sería explotado para el enriquecimiento económico de unos pocos.

No solo podemos pensar en nosotros o nuestro hijos... hay que pensar en la perdurabilidad de una ciudad que lleva siglos existiendo y que recordemos que sus orígenes están ligados al agua que emana de la Fuente del Marco.

Mucha gente de Cáceres ha alzado su voz para decir “No a la mina”, otros están en sus casas apoyando nuestra causa, y por supuesto, existen otros que sí apoyan este tipo de actividad económica. La estrategia no está en pensar de manera individual por intereses humanos, la estrategia está en pensar en comunidad, en especie, solo así aseguraremos la supervivencia de nuestra ciudad.