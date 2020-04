Anima Naturalis: “El Gobierno debe priorizar; no es tiempo de rescatar la tauromaquia, sino la sanidad”

Las organizaciones animalistas recibieron la noticia de la cancelación de la temporada taurina con beneplácito, al comprobar que al no celebrarse estos eventos se salvarían “unos 1.200 toros”, según los cálculos de Anima Naturalis, una asociación que trabaja por los derechos de los animales.

Los empresarios taurinos, por su parte, solicitaron una reunión de urgencia con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, “para estudiar la posibilidad de poner en marcha lo antes posible planes de contingencia, recuperación y apoyo a la industria”.

Mediante la gestión de la Fundación Toro de Lidia, lo que la patronal solicita son subvenciones extraordinarias para un sector que ya sobrevivía a base de inyecciones de dinero público, como señaló a El Salto el experto José Enrique Zaldívar, en el que se desmentían varios mitos de la industria taurina.

Ante la petición de esta financiación extraordinaria para los empresarios taurinos, los animalistas han respondido organizando una campaña de envío de cartas de protesta al Ministerio de Cultura. La iniciativa, que parte de Anima Naturalis, pide que “no se destine ni un euro de las arcas públicas a rescatar la tauromaquia”, recordando que se trata de un “espectáculo privado que supone entretenimiento para un porcentaje mínimo de la población”.

La organización animalista ha preferido, en lugar de hacer una recogida de firmas, “habilitar en nuestra web el espacio para que sea la sociedad la que se implique y mande el mensaje que quiera al ministro”, cuenta a El Salto Aïda Gascón, directora de la ONG en España y responsable de esta iniciativa, que consiste “en un mensaje que se envía automáticamente desde nuestra página web al ministro de Cultura cada vez que alguien la rellena con sus datos y le da al botón de enviar”.

Para Gascón, la iniciativa está siendo un éxito: “Para haber activado esta acción con medios propios, y con cero presupuesto, creo que haber conseguido movilizar a casi 20.000 personas en tan poco tiempo es un indicativo claro de que puede existir una gran indignación si finalmente el Gobierno termina saliendo al rescate de un sector tan poco esencial a la par que repudiado, como es el de la tauromaquia“.

Rescate a la tauromaquia



Desde la campaña de Anima Naturalis explican que “El Banco Central Europeo reconoce que la crisis económica que va a desencadenar el coronavirus puede tener la magnitud de la gran crisis financiera de 2008” y que, por tanto, “las administraciones públicas de todo el país van a tener que desarrollar un paquete de medidas para que las empresas no sufran problemas de liquidez ante el parón de actividad, y ya se han anunciado ayudas también para las familias”. Por ello, exigen al Gobierno “que priorice y que no se destinen fondos para financiar el rescate de la tauromaquia”.

La asociación también recuerda que la tauromaquia ya percibe millones de euros de subvenciones cada año, repartidos desde ayuntamientos, diputaciones, autonomías y el Gobierno de España, con el objetivo de sufragar la actividad a través de premios, congresos, escuelas, festejos, peñas, asociaciones y toda suerte de iniciativas.

Desde la organización se muestran convencidas de que su petición es realista: “Lo no realista sería pensar que en plena crisis sanitaria y económica puede haber margen para destinar fondos públicos a una fiesta basada en el maltrato animal”, asegura Aïda Gascón. Y recalca: “De momento vemos con alegría que el Gobierno ha publicado un nuevo decreto con las medidas de ayudas culturales, en las que se menciona que habrá dinero para la música, el teatro, la literatura, el cine... ¡y ni rastro de la tauromaquia!”

Sin embargo, la directora de Anima Naturalis y su equipo no descansan: “No podemos cantar victoria todavía. Si no hacemos nada, es probable que el Gobierno termine considerando sus peticiones, pues el sector taurino no cuenta con el apoyo del pueblo, pero sí ha contado siempre con importantes contactos políticos en los principales partidos del país:, PP y PSOE”.

Para Gascón, “es más realista que nunca pedir al Gobierno que priorice y no se destinen ayudas a la tauromaquia”. En palabras de la responsable, “el dinero público debe gastarse en proteger a los más vulnerables y a quienes enfrentan la pérdida de sus vidas y sus trabajos. España ha tenido por costumbre financiar con millones de euros espectáculos de maltrato animal en sus fiestas mientras se recortaba el presupuesto en Sanidad, como hemos venido comprobando todos estos últimos años”.

Empatía



Los espectáculos taurinos están basados “en la falta de empatía”, en opinión de Gascón: “El público taurino es especial en cuanto a la inmunidad que han desarrollado ante el maltrato animal“. Y añade: ”Son capaces de disfrutar una corrida de toros bloqueando cualquier atisbo de empatía y sensibilidad que pudieran tener con el animal. Supongo que es algo que se forja desde que eres niño. Si creces en un entorno que normaliza este tipo de comportamientos de violencia hacia los animales, creces integrando ideas tan descabelladas como que el toro no sufre o que le gusta pelear en la arena”.

Para Aïda Gascón, hacen falta tres cosas para ir hacia esa práctica de la empatía y poder superar la tauromaquia en España: “Que la sociedad apoye, que cada día se sumen nuevas personas que manden esta carta a través de la petición que hemos habilitado. Hace falta también la cooperación entre organizaciones de defensa animal, que enfoquemos nuestros esfuerzos en impedir cualquier tipo de rescate económico de la tauromaquia. Y, por último y más importante, hace falta que el Gobierno sea valiente y honesto, que no se deje doblegar por las presiones de los taurinos, y que se atreva a ser un Gobierno disruptivo, que piense en las necesidades reales de las familias y las empresas, y aproveche la oportunidad para cerrar el grifo a la tauromaquia y encauce mejor las partidas presupuestarias de los próximos meses y años“.

La organización está en contacto con la Dirección General de Derechos Animales, organismo que les ha comunicado que ”desde el Gobierno ven bien que los colectivos nos organicemos y solicitemos cuestiones relacionadas con los derechos animales“. Sin embargo, recalcan: ”Pero las competencias que afectan al sector taurino son el Ministerio de Cultura, el de Ganadería y la Secretaría de Estado de Economía. Esas son las puertas que hay que ir a picar”.