Oradour-sur-Glane: la memoria del terror

Maria Lleida

16:26 10/6/2019

En honor a todos ellos, luz para todos, que la historia nos sirva y que no vuelvan al poder. He tenido la suerte de viajar en dos ocasiones a Le Limousin y en las dos ocasiones he visitado Oradour-Sur-Glane, en silencio, pensando, proyectando pensamientos de respeto y amor, que no se nos olvide jamás.