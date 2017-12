Una Constitución feminista para el siglo XXI

Anónim@

20:30 6/12/2017

La actual Constitución contempla la igualdad de derechos y obligaciones para todos los españoles, independientemente de su sexo, raza, ideales políticos etc. La igualdad ha estado ahí siempre. ¿ por que sigue existiendo desigualdad salarial? Personalmente no conozco a nadie que cobre más o menos por el mismo trabajo por ser hombre o mujer, no digo que no pueda suceder, solo que yo no lo he podido comprobar personalmente. Que los hombres en general ganan más que las mujeres, si, es un hecho. Un ingeniero superior gana más que un educador infantil, en las aulas de ingeniería cuesta encontrar mujeres y lo mismo con los hombres en educación infantil, sin embargo cobran lo mismo una médico que un médico en el hospital de mi ciudad. ¿patriarcado?¿ por qué un ama de casa es una esclava y un amo de casa es un mantenido? ¿Por que nos alarmamos si en una empresa la mayoría de ejecutivos son hombres y no cuando en una FP de auxiliar de enfermería el 10% son hombres...?¿ Por que si el acceso a las fuerzas armadas lejos de discriminar a las mujeres, adapta las marcas de las pruebas físicas para ponérselo más fácil y hay tan pocas militares? No creo que los y las jóvenes de hoy se les obligue a escoger unos estudios u otros e igual con la profesión que eligen... En fin... No creo que las leyes sean machistas... O que el estado español sea Patriarcal... La desigualdad está en nuestra cabeza y se nos va de las manos... Es machista que una chica sea gogó pero también es machista el novio celoso que no quiere que sea gogó... El dueño de la discoteca es un machista por usarla de reclamo, el novio es machista por no dejarla trabajar en lo que quiere... Se nos va de las manos..., Esto se soluciona enseñando a respetar y que cada uno haga con su vida lo que quiera, disfrutando de la igualdad ante la ley que ya tenemos. Con algo de la llamada discriminación positiva... Esa si es buena... Esa es buenisma!