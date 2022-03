Miles de personas se concentran por el derecho de autodeterminación del Sáhara

Cientos de personas se concentraron esta mañana frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid al grito de “¡Sánchez atiende, el Sáhara no se vende!”. La concentración fue convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y reunió a cerca de 2.000 personas, según Delegación de Gobierno.

Huyta Chej, una de las manifestantes que vino desde Valencia, es saharaui residente en España desde los 8 años y reivindicó que “se respeten nuestros derechos porque llevamos más de cincuenta años comiendo arena, no quiero tener hijos y que no puedan conocer su tierra, vivir en los campamentos no es vida para nadie”.

Las protestas tuvieron lugar tras la decisión unilateral de Pedro Sánchez junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de aprobar el plan de Rabat que busca convertir el Sáhara en una autonomía marroquí. Con este acuerdo, que las personas concentradas han denunciado como ilegal ya que implica una vulneración del derecho internacional, el presidente del gobierno y su partido han ignorado las resoluciones de la ONU sobre el conflicto saharaui.

Así, el gobierno de Marruecos ocupa el territorio saharaui, viola sistemáticamente los derechos humanos y se niega a cumplir con la Resolución 690, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que recoge el derecho de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.

Selena Pizarro 2.000 personas se han concentrado hoy frente al Ministerio de Exteriores.

Selena Pizarro La música ha sido protagonista de la concentración por un Sáhara libre de esta mañana en Madrid.

Selena Pizarro Una mujer exige la autodeterminación del Sáhara durante la concentración de hoy en Madrid.