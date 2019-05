El fraude de los comedores escolares alcanzaría los 80 millones

David

10:59 7/5/2019

Yo estuve trabajando unos años en un comedor escolar de cocinero. Y lamentablemente a parte de cobrar un sueldo mísero las posibilidades de poder cocinar en condiciones eran muy pocas... Verdura congelada, pescado congelado de la peor calidad.. Carne de hamburguesas congelada malisimo y podría seguir un buen rato.. Esas empresas de catering te mandan muchas menos cosas de las necesarias como por ejemplo rollo de papel, limpia lavavajillas y encima tienes que sacar adelante un buen servicio.. En esos años aprendí una cosa y es como cocinar sin apenas ingredientes.. Cuando no faltaba cebolla no había patatas cuando no faltaba aceite de oliva"bien escaso" faltaba tomate frito y no se la verdad que da mucha pena que esas cosas se privaticen... Si algún día tengo un hijo ten por seguro que no lo llevaría a comer a un comedor escolar y no por los trabajadores que hacen lo que les dejan sino por los alimentos... Un saludo