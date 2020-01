Sánchez confirma a Torra como interlocutor válido pese a la inhabilitación

Sánchez afirma que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha llamado para pedirle una reunión previa a la celebración de la mesa bilateral entre el Gobierno central y el catalán. No aclara si esa primera reunión de la mesa se celebrará en el plazo previsto en el acuerdo con ERC.

Gracias a todos por vuestro increíble apoyo con esto. Espero desesperadamente que @sanchezcastejon y @PabloIglesias tomen las medidas correctas pronto. Un fuerte abrazo a todos. #NoPuedenEsperar (no es ciencia espacial, coño) pic.twitter.com/Jr5Z370Wgd

Sánchez insiste en no dar fechas. Preguntado por el SMI de nuevo, por la fijación de un nuevo techo de gasto para 2020, por la subida salarial de los empleados públicos: "tenemos por delante 1.400 días", repite. Y cita este tweet del músico y estrella de Twitter James Rhodes.

Dos preguntas ya han ido dirigidas a la polémica por el nombramiento de la exministra de _Justicia, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado. "Me siento orgulloso", señala en respuesta a la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros.

El presidente no pone fecha para la subida del Salario Mínimo Interprofesional y confirma el objetivo de llegar hasta el 60% del salario medio al final de la legislatura, en el marco del diálogo con patronales y sindicatos.

13:17

Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat

La primera pregunta va para Cataluña. "El presidente de la Generalitat sigue siendo el presidente de la Generalitat", señala Sánchez, en referencia a las sentencias de inhabilitación que pesan contra Quim Torra por parte de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo. En este marco, asegura que los gabinetes del Gobierno de España y del Gobierno catalán ya están en contacto para fijar la fecha de la primera reunión de la mesa bilateral de diálogo prevista en el acuerdo entre PSOE y ERC previo a la investidura. No obstante, no cierra una fecha (el acuerdo la fijaba en un máximo de 15 días después de la toma de posesión del Gobierno, lo cual pondría el límite en el 27 de enero. "Queremos resituar la vida catalana en el ámbito político y no en el judicial", repite