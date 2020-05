El banco malo, entre buitres y parásitos: Directivos de SAREB se embolsan más de 5 millones de euros públicos al año

El pasado 30 de abril, en medio de la pandemia, el banco malo anunció a través de un comunicado que “la dirección ejecutiva de SAREB renuncia al cobro de la retribución variable de 2019 y 2020 (…) como un ejercicio de responsabilidad ante la situación que está viviendo el país debido a la crisis del coronavirus” [2]. Y añadió que mantendría los salarios congelados para toda la plantilla para este ejercicio. “Desde nuestras particularidades como entidad nacida en la anterior crisis económica, queremos sumarnos a los esfuerzos que están haciendo las empresas y el conjunto de la sociedad para contribuir en la búsqueda de soluciones”, señaló sin despeinarse el presidente de SAREB, Jaime Echegoyen.

¿Cuánto ganan exactamente los directivos del banco malo público? El Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) [3] permite desgranarlo someramente.

La remuneración agregada de los consejeros de SAREB asciende a 1.273.000 euros, de los que 1.248.000 euros son retribución fija y 25.000 euros, variable. En el apartado de retribución fija se incluye la del Consejero Ejecutivo a 31 de diciembre de 2019, que asciende a 385.000 euros. De forma adicional, se han pagado 110.000 euros a 3 consejeros que cesaron el 30 de abril de 2019.

Adicionalmente, el Consejero Ejecutivo ha devengado en concepto de retribución variable de 2019 la cantidad de 33.000 euros, correspondiente a un tercio de la retribución variable total del ejercicio, que se pagará en 2020 siempre que no haya razones, a valorar en el seno del Consejo de Administración, previa propuesta del Comité de Retribuciones y Nombramientos, que justifiquen su no percepción. En este apartado se hace constar que los consejeros Javier García-Carranza, Francisca Ortega y Jaime Rodríguez Andrada han renunciado a percibir la retribución asignada por desempeñar su cargo.

Pero es que además están los miembros de la alta dirección que no son ni consejeros ni miembros del órgano de administración ejecutivos. Esos 18 directores y subdirectores se embolsaron una remuneración total de 3.594.000 euros. Adicionalmente, dos miembros de la alta dirección que cesaron en 2019 antes del 31 de diciembre percibieron la cantidad de 248.000 euros. Además, la alta dirección ha devengado en concepto de retribución variable correspondiente a 2019 una cantidad total agregada de 650.000 euros. Para la Dirección Ejecutiva, el devengo y pago de la retribución variable del ejercicio 2019 se difiere en tres años, siempre que no haya razones, a valorar en el seno del Consejo de Administración, previa propuesta del Comité de Retribuciones y Nombramientos, que justifiquen su no percepción.

¿Quiénes son los accionistas del banco malo en la actualidad?





Es curioso cómo, siendo una sociedad con mayoría de accionariado en manos públicas, la SAREB rinde tan pocas cuentas a los contribuyentes a los que se debe. ¿Quiénes son los accionistas del banco malo en la actualidad? El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 45,90%, Banco Santander, S.A. 22,22%, Caixabank, S.A. 12,24% y Banco de Sabadell, S.A. 6,61%. Todos juntos suman el 86,97% del accionariado del banco malo. ¿Quiénes son los accionistas del 13,03% restante? No es una información pública ¿Por qué no hay transparencia al respecto?

Más curiosa aún es la obligatoriedad de que “en ningún caso la participación pública en el capital de la sociedad podrá ser igual o superior al 50% del mismo”, según la Ley 9/2012 [4] y su normativa de desarrollo, que la SAREB se encarga de reiterar.

Cabe señalar que SAREB se constituyó en noviembre de 2012 como parte del Memorando de Entendimiento (MoU) [5] suscrito entre las autoridades españolas e internacionales (la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Fondo Monetario Internacional), con motivo de la reestructuración y recapitalización del sector bancario español. Recibió 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los cuales el 80% eran préstamos al promotor y el 20% inmuebles.

Desde entonces, en siete años, la mitad de su mandato, solo ha cancelado 15.676 millones de euros de deuda, un 31%, por lo que aún tiene un saldo de deuda viva de 35.105 millones de euros. Le quedan solo siete años más, hasta 2027, para conseguir el objetivo de liquidar de forma ordenada los activos en un periodo de 15 años. Es decir, que la SAREB no solo no ha solucionado el problema de vivienda que generó el sistema financiero español durante la burbuja inmobiliaria, sino que lo ha agravado, despachando los activos inmobiliarios y financieros a fondos buitre de todo pelaje. Pero es que además ni siquiera está cumpliendo con el mandato para el que fue creado. ¿La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI, así como el Gobierno de España, no tienen nada que decir?

El banco malo ha vendido 106.450 inmuebles, pero solo ha cedido 2.297 pisos para fines sociales





Un dato: El banco malo, hasta 2019, ha vendido 106.450 inmuebles, fundamentalmente residenciales, pero tan solo ha cedido 2.297 pisos para fines sociales.

Entonces… ¿A qué se ha dedicado la SAREB en todo este tiempo? En 2014, en el marco del Proyecto Íbero, adjudicó la gestión de los activos a cuatro buitres [6]: Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia [7].

En 2017, de tanto alimentar a los buitres, el banco malo decidió convertirse en uno de ellos [8]. Creó la SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) de pisos en alquiler Témpore Properties con una cartera inicial de 1.554 activos trasapasados por SAREB por un valor total de 175 millones de euros. En 2018, Témpore Properties debutó en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y se inició un proceso competitivo para vender su participación. Un año después acuerda la venta del 75 % de Témpore Properties al buitre estadounidense TPG Real Estate Partners.

El mismo año 2019, SAREB, en alianza con el también buitre norteamericano Värde Partners, lanza Árqura Homes para promover más de 17.000 viviendas. Finalmente, el Consejo de Administración aprueba el Proyecto Esparta, bajo el que elige al carroñero Haya Real Estate para la gestión comercial de una cartera de 8.400 millones de euros. Haya es la marca en la Finca España del buitre Cerberus, que paga a José María Aznar Botella [9], hijo de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España y Ana Botella, exalcaldesa de Madrid. Una familia amiga de los buitres extranjeros [10].

Sin embargo, los parásitos del banco malo se muestran orgullosos de su buen hacer. En el Informe de Actividad correspondiente a 2019 [11] , su presidente, Jaime Echegoyen, en una autoentrevista llega a afirmar: “… Y más allá de nuestra contribución al saneamiento del sector financiero y a la dinamización del mercado inmobiliario, hemos puesto nuestro granito de arena para tratar de paliar el problema de la vivienda. (…) a principios de 2020 hemos ampliado nuestro parque de vivienda social. Ahora tenemos un total de 10.000 pisos para seguir colaborando con las administraciones, en especial con ayuntamientos de pequeñas localidades que presentan problemas habitacionales. Con nuestro trabajo nos comprometemos a llevar a cabo una gestión responsable asumiendo los diez principios del Pacto Mundial para impulsar el desarrollo sostenible en materia de derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción”...

[1] Conoce SAREB (Consulta realizada el 17/05/2020) Ver online: https://www.sareb.es/es_ES/conoce-sareb.

[2] “La dirección ejecutiva de Sareb renuncia al cobro de la retribución variable de 2019 y 2020” sareb.es (30/04/2020) Ver online: https://www.sareb.es/es_ES/actualidad/noticias/la-direccion-ejecutiva-de-sareb-renuncia-al-cobro-de-la-retribucion-variable-de-2019-y-2020

[3] INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE OTRAS ENTIDADES –DISTINTAS A LAS CAJAS DE AHORROS O SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES O ENTIDADES PÚBLICAS– QUE EMITAN VALORES QUE SE NEGOCIEN EN MERCADOS OFICIALES sareb.es (Fecha fin del ejercicio de referencia: 31/2019) Ver online: https://www.sareb.es/file_source/web/contentinstances/documents/files/igc_2019.pdf

[4] Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito BOE (15/11/2012) Ver online: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14062

[5] Memorando de Entendimiento (MoU) Ver online: https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2012/120720_MOU_espanyol_2_rubrica_MECC_VVV.pdf

[6] SAREB adjudica a Haya, Servihabitat y Altamira la gestión de activos valorados en 41.200 millones expansión.com (04/12/2014) Ver online: https://www.expansion.com/2014/12/04/empresas/banca/1417705239.html

[7] ¿Por qué los fondos buitres se alimentan de nuestras casas? ICADE Business School (julio 2016) Ver online: https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/15507/1/TFM000454.pdf

[8] “El banco malo quiere ser un buitre” cadtm.org (11/02/2018) Ver online: https://www.cadtm.org/El-banco-malo-quiere-ser-un-buitre

[9] Aznar Botella engorda su gestora: Siroco Real Estate amplía capital en 560.000 euros ejeprime.com (28/01/2020) Ver online: https://www.ejeprime.com/empresa/aznar-botella-engorda-su-gestora-siroco-real-estate-amplia-capital-en-560000-euros.html

[10] El buitre estadounidense Haya (Cerberus), que paga a Aznar Jr., quiere salir a Bolsa con ladrillo rescatado con dinero público cadtm.org (05/03/2019) Ver online: https://www.cadtm.org/El-buitre-estadounidense-Haya-Cerberus-que-paga-a-Aznar-Jr-quiere-salir-a-Bolsa

[11] Informe de Actividad correspondiente a 2019 sareb.es (31/12/2019) Ver online: sareb.es

www.cadtm.org