¿Qué sistema económico imperaría en la Unión Europea si el movimiento nacionalpopulista ganase?

Del jueves 23 al domingo 26 de mayo 426,8 millones de ciudadanos europeos censados de un total de 28 países, según datos oficiales proporcionados por la oficina de prensa del Parlamento Europeo, decidirán el futuro de la Unión Europea (UE) en unas elecciones que arrancan como un plebiscito al proyecto común.

Mientras que algunos Estados miembro votarán el 23 (como es el caso de Países Bajos y Reino Unido), el 24 (Irlanda) o el 25 (Letonia, Malta y Eslovaquia), en España la ciudadanía está convocada a las urnas el domingo 26 de mayo (como la mayoría del resto de socios europeos), el mismo día que se celebran también las elecciones autonómicas y municipales.

El proyecto de una Europa unida nació tras la Segunda Guerra Mundial con el propósito de acabar con los conflictos bélicos que durante la primera mitad del siglo XX asolaron el continente. A partir de los años 50 se firmaron los primeros Tratados constitutivos que dieron lugar a las Comunidades Europeas, creadas para implantar un sistema democrático europeo en torno a una política económica común.

Pero la crisis financiera mundial que irrumpe como un maremoto a partir de 2008, junto con las políticas de austeridad que adoptan las instituciones europeas en su intento de frenarla, sacuden a la UE con tanta fuerza que los partidos euroescépticos de extrema derecha empiezan a cuestionar sin complejos el marco común.

Aparentemente, la estrategia soterrada de la ultraderecha antieuropeísta pasa por conseguir el mayor número de eurodiputados para poder disolver desde dentro los pilares fundamentales de la UE. Esos valores fundacionales que construyeron una comunidad unida en torno a la lucha contra el fascismo que se expandió por Europa durante la primera parte del siglo pasado.

LA EXTREMA DERECHA ALCANZARÍA EL 30%

Más de diez años después del tsunami económico europeo que provocó las mayores tasas de desigualdad en lo que va de siglo, y sin que el mercado común de la eurozona haya sido capaz de regresar a los índices macroeconómicos anteriores, se celebran comicios para elegir los 751 escaños que compondrán el Parlamento Europeo: por primera vez se estima que los partidos eurófobos de extrema derecha podrían alcanzar hasta un tercio de la Eurocámara, según un sondeo del European Council of Foreign Relations.

Una coalición parlamentaria de esta magnitud permitiría que la alianza de la ultraderecha euroescéptica, impulsada por la victoria electoral del presidente Donald Trump en Estados Unidos, cuya campaña dirigió el impulsor de la ola nacionalpopulista Steve Bannon, influyese de manera significativa en la composición de la próxima Comisión Europea, en los órganos y en los nombramientos del Parlamento Europeo, o en las decisiones políticas del Consejo de la Unión Europea.

Bannon, el gurú de esta corriente ideológica basada en el nacionalismo económico que promueve ahora por toda Europa a través de su organización The Movement, y artífice también con su asesoramiento de la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil, ya aseguró en una entrevista a El País que “son las elecciones más importantes en la historia de la Unión Europea. Marcarán el camino en una dirección u otra. Hace tiempo nos daban el 20%, pero ha ido subiendo. Un tercio del Parlamento ya sería asombroso. ¿Entiende cómo le cambiará la vida con un Parlamento Europeo con Orban, Salvini y Le Pen liderando los mayores partidos?”.

Esta encuesta, publicada por uno de los think tank más prestigiosos en análisis estratégicos sobre la política exterior de la Unión Europea, estima que los partidos antieuropeístas de derecha radical podrían alcanzar el 19% de representación parlamentaria en las próximas elecciones -entre los grupos políticos Europa de las Naciones y de las Libertades y Europa de la Libertad de la Democracia Directa-, cifra a la que se podría añadir otro 9% de partidos ultraconservadores -del grupo Conservadores y Reformistas Europeos-.

En suma, casi un 30% del Parlamento Europeo podría estar formado por representantes euroescépticos de ideario nacionalpopulista, según las previsiones de este informe europeo.

LOS TRES PRINCIPALES OBJETIVOS DEL NACIONALISMO ECONÓMICO

1) Neoproteccionismo centralizado frente a los tratados de libre comercio del mercado común

Los neoproteccionistas europeos pretenden restringir de manera abrupta las importaciones, aplicando elevados aranceles a los bienes y servicios de otros países, como contraposición a los acuerdos de libre comercio regidos por las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Estas taxativas medidas arancelarias provocarían que esos productos extranjeros se encarecieran hasta tal punto que su circulación comercial dentro del mercado común dejase de ser rentable para el resto de Estados miembro.

De esta manera aseguran proteger a las empresas y trabajadores nacionales de sus países fomentando la producción, el mercado y el consumo interno y local frente a los competidores extranjeros de un mundo globalizado que rechazan.

Sin embargo, este sistema arancelario también reduciría el comercio de su propio país al oponerse al intercambio de bienes y servicios internacionales y, asimismo, afectaría negativamente a los consumidores nacionales que deseen adquirirlos al provocar un aumento del coste de esos productos importados.

Del mismo modo, esta doctrina tributaria perjudicaría a los productores y empleados que trabajan en los sectores de exportación e importación, tanto en el país que aplica políticas proteccionistas como en los países protegidos que también forman parte de la UE.

2) Antiinmigración fronteriza como respuesta financiera a la crisis migratoria

Los partidos europeos contrarios a la inmigración quieren cerrar las fronteras de sus países, algunos con medidas de seguridad tan inhumanas como las concertinas y otros con métodos tan totalitarios como la construcción de muros, para contrarrestar económicamente la mayor crisis migratoria de Europa desde la II Guerra Mundial.

El fenómeno de estos traslados poblacionales surge como consecuencia del creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegan -o intentar llegar- de manera irregular a los Estados miembro de la UE.

Estos extranjeros viajan en condiciones infrahumanas por el Mediterráneo y sudeste de Europa, bajo redes delictivas transnacionales de tráfico ilícito de inmigrantes, desde territorios tan diversos y lejanos como Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales o Asía del Sur.

La inmensa mayoría de estos movimientos migratorios se llevan a cabo por víctimas de conflictos armados, epidemias de hambruna o pobreza extrema que huyen de sus territorios de procedencia con el único objetivo de sobrevivir. Por esta razón, la migración forzada de estos seres humanos que abandonan sus países de origen por supervivencia vital se ampara jurídicamente bajo el marco legal de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3) Prosoberanía nacional contra las cesiones de competencias económicas



Los prosoberanistas europeos reclaman recuperar la totalidad de la soberanía económica para así no transferir parte de sus competencias a la unión bancaria, la política monetaria o los tratados mercantiles que dirigen los distintos organismos europeos.

Abogan por abandonar las estructuras económicas que conforman el sistema de la eurozona con el propósito de restablecer una política financiera estatal bajo un único marco jurídico de carácter nacional.

En especial, defienden retirarle al Banco Central Europeo la competencia que le autoriza en exclusiva a emitir capital y así poder restaurar una moneda nacional gestionada desde sus propias entidades de crédito.

No obstante, las instituciones europeas se basan en un mecanismo de regulación formado por “pesos y contrapesos”, según el cual las decisiones adoptadas en política económica por la Comisión, el Consejo, el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo se toman bajo el control de diversos sujetos y con diferentes mayorías.

Asimismo, la UE defiende un sistema democrático económico a escala europea basado en un Estado de Derecho que aporte seguridad jurídica a cada uno de los países que forman parte de unas de las comunidades financieras más potentes del mundo.

EL NACIONALPOPULISMO CUENTA CON REPRESENTACIÓN EN LA MAYORÍA DE ESTADOS MIEMBRO

Desde la irrupción del fascismo genocida que exterminó el continente europeo durante la primera mitad del siglo pasado bajo regímenes dictatoriales como el de Hitler, Mussolini o Franco, nunca antes fuerzas políticas nacionalistas, reaccionarias, xenófobas, homófobas y populistas habían ostentado tanto poder en las instituciones europeas como se prevé que puedan alcanzar a partir del 26 de mayo.

Pero el surgimiento de este movimiento que Steve Bannon se encarga de propagar entre los partidos europeos de extrema derecha, utilizando como arma propagandística el fenómeno de unas fake news que invaden las redes sociales de posverdad para manipular al electorado, ya se ha materializado en forma de poder institucional consiguiendo representación en las cámaras de la mayoría de los Estados miembros.

Actualmente, el nacionalpopulismo tiene representación en 21 parlamentos nacionales de los 28 Estados miembro y cuenta con socios de gobierno en siete países europeos, concretamente en Austria (Partido de la Libertad con el 27%), Italia (Lega supera el 30% y Fratelli d'Italia ronda el 5%), Finlandia (Verdaderos Finlandeses con el 17,5%), Eslovaquia, Letonia, Bulgaria y Dinamarca.

Asimismo, en tres países europeos gobiernan fuerzas de derecha tradicionales que han asumido el discurso de la derecha más radical, específicamente en Hungría (Fidesz ronda el 40% de los votos y Jobbik logró el 20% en las últimas elecciones), República Checa y Polonia.

En otros países también alcanzan una representación significativa como en Francia (Frente Nacional con más del 20%), Alemania (Alternativa por Alemania con 12,6%), Holanda (Partido de la Libertad con el 13%), Eslovenia (Partido Demócrata Esloveno con 24,9%), Dinamarca (Partido Popular Danés con un 21%), Polonia (Ley y Justicia ronda el 40% y Kikuz'15 el 8,8%) o Grecia (Amanecer Dorado con 7%), entre otros.

“LA RECONQUISTA” DE LA ULTRADERECHA IRRUMPE EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

“Vox es un partido nacionalpopulista. Están cerca de Bolsonaro y Salvini. La victoria de Vox es que ya ha trasladado su conversación al resto de la derecha: partidos como Ciudadanos y PP ya hablan como ellos. Vinieron a verme hace dos años, en el verano de 2017, yo todavía estaba en la Casa Blanca. Vino una persona que trabajaba para ellos, no puedo darle el nombre, acompañado de dos miembros de su equipo. Vox puede conseguir un resultado asombroso en España. Veo que pueden llegar al 15% y eso generaría una onda expansiva en Europa. ¡Un partido que sale de la nada! Y créame, si me deja elegir entre que me gobierne alguna de las primeras 100 personas que aparezcan en un mitin de Vox en España o uno de los 100 políticos de mayor nivel, me quedo con los primeros”.

Estas son las declaraciones que Steve Bannon formuló solo un mes antes de que se celebraran en nuestro país las elecciones generales. El miembro de Vox que se reunió en el verano de 2017 con él, y cuyo nombre prefiere no revelar, es Rafael Bardají, actual integrante de la ejecutiva del partido, quien en otra entrevista con el mismo medio confirmó su encuentro: “Me dijo que estaba pensando en montar un think tank en Europa para coordinar mensajes y que Vox tenía que participar de alguna manera. Nos ofreció su aparato tecnológico para movernos en las redes sociales. Él quiere ayudar a los partidos con los que se identifica, lo que llaman la far right [nacionalpopulismo]. Sin duda tiene cierto dinero y está muy comprometido con sus ideales para que en Europa se produzca un cambio”.

Vox no logró la estimación que Bannon preveía para las elecciones generales (en cambio, el CIS dirigido por Félix Tezanos sí acertó en su pronosticó), pero alcanzó el 10,3% de los sufragios, le votaron 2.677.173 de ciudadanos españoles y contará con 24 diputados en el Congreso. Tan solo cinco meses antes ya habían entrado en las instituciones obteniendo un 10,97% del sufragio, 395 978 votos y 12 diputados en el Parlamento andaluz (sin embargo, en ese momento el CIS aún no recogía el auge de esta formación que lleva concurriendo a las elecciones desde su fundación el 17 de diciembre de 2013). Su próxima cita electoral son las municipales, autonómicas y europeas, pero es en estas últimas donde Steve Bannon quiere sumarlos como socios a The Movement (el CIS le otorga ahora entre el 7-9% de los votos y alrededor de 4-5 eurodiputados).

Como otros partidos nacionapopulistas europeos, Vox apuesta en Europa por, tal y como afirma de manera explícita en la medida 96 de su programa electoral, “impulsar en Bruselas un nuevo tratado Europeo, en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones”.

Pero ¿cuáles son los objetivos del grupo europeo de Visegrado al que aluden como referente? En general, lo que representa a los Estados de esta coalición nacional-populista, tradicionalista y católica son tres ideas claves: oposición a una Unión Europea que aseguran niega la soberanía de los Estados miembro; rechazo a la inmigración ilegal de la que acusan a las instituciones europeas; y desacuerdo al pleno Estado de Derecho que persigue en Europa un bienestar igual para todos. Los mismos fines económicos que Bannon y el resto de partidos nacionalpopulistas europeos instaurarían en las instituciones de la UE si ganasen las próximas elecciones. ¿El resultado? El próximo 26 de mayo.