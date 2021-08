Tirados por el camino

#81416

30/1/2021 16:21

Es difícil no caer en el desánimo incluso en la depresión, no tanto al volver a comprobar que los peores son siempre representantes, portavoces de la "voluntad popular", sino al comprobar que esa voluntad popular coincide con los anhelos de los psicópatas que los humillan: se ven como millonarios en fase de vergüenza por ser todavía fracasados. No son capaces si quiera de concebir una vida sin más aspiración que existir, contemplar y amar.

No hay vínculos éticos, inmercantilizables que nos vinculen significativamente; todo es por algo, de ahí la mala reputación de la amistad, la solidaridad o el amor, porque no tienen equivalentes intercambiables, por lo que generan rechazo o se ridiculizan.

Hay un deber de actuar proporcionalmente, individual o colectivamente, a la agresión de negarnos la necesidad, que no derecho, de existir sin miedo, sin humillación y sin ser violentad@s. Quid pro quo.

Otro artículo estimulante, en especial para quien haya vivido aquel período gris, ardiente y convulso, que dejó restos inquietantes.