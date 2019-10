Seis de cada diez noticias que Twitter muestra en las tendencias son de ‘El Mundo’ y ‘ABC’

Cuando despertamos. En el intercambio de clase, o en el descanso del pitillo en el curro. En el autobús urbano, de vuelta a casa. Mientras vemos la televisión, durante el espacio publicitario. O incluso cuando vamos al baño. A lo largo del día es frecuente que los usuarios de Twitter consultemos brevemente si hay alguna noticia o sucedió algo que nos resulte relevante, y una de las primeras cosas a las que recorremos es a ver la lista de tendencias, los famosos trending topics, que nos permiten visualizar rápidamente aquellos temas que despertaron mayor interés social, y posiblemente también en el tuyo.

En ocasiones, encontrar el motivo por el que un término está en tendencia no es inmediato, y no siempre disponemos de tiempo para profundizar en la búsqueda. Desde hace un tiempo Twitter enlaza “momentos” en algunas tendencias, es decir, recopilaciones de tuits sobre esa tendencia. En otras tendencias incluye enlaces externos para acceder directamente al relato que haga algún medio de comunicación sobre la noticia correspondiente. En la mayoría de tendencias no enlaza nada.

Cuatro medios acaparan más del 80% de los enlaces que Twitter ofrece en las tendencias

Estas noticias que enlaza Twitter, por lo tanto, son las que más rápidamente nos van a facilitar la información que buscamos. Pero esto tiene una parte problemática: la influencia que pueda ejercer dicha red social en la opinión pública si los medios con mayor capacidad económica compran ese espacio y, en consecuencia, la perspectiva que se nos ofrece es generalmente similar.

A pesar de que el espacio no aparezca como patrocinado, se sabe que Twitter cuenta con cerca de mil socios de contenido en todo el mundo, y alrededor de 200 acuerdos de contenido tan solo en España, algunos de los cuales podrían afectar a los trending topics.

Twitter es una de las redes sociales con mayor peso en la agente política y con mayor flujo de información. Para comprobar si efectivamente está favoreciendo a ciertos medios he tomado capturas de pantalla a las ‘Tendencias de España’ a lo largo de todo el mes de septiembre a las horas en punto que van desde las 8.00 hasta las 22.00 (con un margen máximo para tomar la captura de 10 minutos), lo que hace un total de 450 muestras (15 diarias). A estas 450 hay que restarles 17 horas a las que no me ha sido posible capturar las tendencias por motivos aleatorios (alarmas que no sonaron, pérdidas de cobertura...), que en todo caso suponen menos de un 4%, y las tendencias observadas son muy consistentes como para que esto pudiese hacerlas variar.





Así, en la lista de 30 términos que aparecen en los trending topics (si bien a veces Twitter no completa la lista), a lo largo de las 433 horas a las que se anotaron los medios enlazados, aparecieron en 83 ocasiones La Vanguardia, en 84 Marca, en 152 ABC y hasta 218 El Mundo.

El Mundo acumula un tercio de las noticias enlazadas

Ya en otra escala, Sopitas, Noticieros Televisa, CNN, El Universal y La Patilla sumaron entre 10 y 20 apariciones cada uno de ellos, medios fundamentalmente latinoamericanos con una línea editorial que va en una dirección similar a la de los medios mayoritarios anteriores. Por ejemplo, La Patilla es un portal de noticias venezolano —marcadamente opositor y que cuenta con condenas por difamación— fundado en 2010 por un ex director general de Globovisión. Uno de los titulares que enlazaba Twitter este mes tildaba de “moribunda” a Unasur. La actuación de Rudy en el mundo del baloncesto llevó a TT un informe de noticias de Televisa News sobre Rodolfo, un niño de 12 años desaparecido en México. Estos medios latinoamericanos posiblemente sean favorecidos por Twitter en sus respectivos países, y con cierta frecuencia se hicieron un hueco en las tendencias en España, a menudo por mera coincidencia. Por ejemplo, el 5 de septiembre fue tendencia “Zarza” por la rueda de prensa ofrecida por su abogado y secretario del consejo del Córdoba C.F., pero Twitter vinculó una noticia del diario mexicano Sopitas sobre un equipo de fútbol al que se incorporaba un Director Técnico que comparte apellido con él. Lo mismo ocurrió cuando la actuación de Rudy en el mundial de baloncesto llevó al TT una noticia de Noticieros Televisa sobre Rodolfo, un niño de 12 años entonces desaparecido en México. La noticia que enlazaba Twitter, de La Vanguardia, era sobre Rudy Kurniawan, 'un catador de vinos fraudulento'. Tampoco se corresponden necesariamente las noticias ligadas en las propias tendencias de España: el 8 de septiembre el jugador mallorquín también se hizo un hueco en las tendencias, pero la noticia que enlazaba Twitter, de La Vanguardia, versaba sobre Rudy Kurniawan, “un catador de vinos fraudulento”. A lo largo del mes, Twitter nos dio la perspectiva de El Mundo durante las fiestas populares de Altsasu, la supuesta relación de Ada Colau con Oscar Camps o los CDR catalanes. Ya por debajo de las 10 apariciones, se detectaron hasta 16 medios diferentes, algunos de ellos españoles, como www.eldiario.es (en todas las ocasiones correspondientes a la sección VerTele, que por lo general trata temáticas con poco peso político) y El País. Llama la atención que este último, que ocupa el puesto 14 en el índice de páginas web de Alexa, haya sido enlazado una única vez, frente a las 152 del ABC (puesto 27) o las 83 de La Vanguardia (puesto 30), lo que no excluye que el grupo PRISA, que tiene acuerdos comerciales con Twitter, pueda estar siendo favorecido de otras maneras.

Así, El Mundo acumula un tercio de las noticias enlazadas, lo que asciende hasta casi la mitad teniendo en cuenta al diario Marca, ambos propiedad del grupo Unidad Editorial. ABC representa el 23%, La Vanguardia el 13% y los medios restantes no alcanzan el 18%. Es decir, en el estudio cuatro medios acapararon más del 80% de los enlaces que Twitter ofrece en las tendencias.

La perspectiva que se nos ofrece en las tendencias de Twitter es generalmente similar

Fuera quedan medios con un enfoque semejante pero ampliamente consultados como El Confidencial o El Español, y otros que a menudo se clasifican como alternativos, como infoLibre, El Salto Diario o Público, a pesar de que este mes publicó una exclusiva que llevó “Policías de Jusapol” a los trending topics tras cometer perjurio al negar en sede judicial financiación por parte de Ciudadanos. Tampoco se añadió ninguna noticia que explicase por qué “Victoria Rosell” era tendencia el 10 de septiembre, día en que el juez Alba fue condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental por conspirar contra ella.

A lo largo del mes, Twitter nos ofreció la perspectiva de El Mundo durante las fiestas populares y antimilitaristas de Altsasu (“fiesta impune en Alsasua para echar a la Guardia Civil de Navarra”), o sobre las donaciones de Amancio Ortega. También promocionó noticias de El Mundo que especulaban con una posible relación sentimental de Ada Colau con Óscar Camps, o que alertaban de que los CDR “ultimaban un atentado terrorista en Catalunya” y de la “vinculación de Quim Torra con los CDR: la familia “apuntada” en el grupo radical”, a pesar del secreto de sumario establecido y la dudosa veracidad de la información filtrada.