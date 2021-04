La huelga general contra Ayuso ya tiene fecha: 30 de octubre

#72027

20:43 15/10/2020

Mucho me temo que no es el mejor momento para plantear una huelga. Atendiendo a la problemática que plantea la propia pandemia, los ERTE, los temores de contagio, etc.

Entiendo que la desobediencia civil sería lo más adecuado.

Por cierto, todo mi apoyo a ese sindicato por cuanto que aún disponemos de luchadores. No creo que la huelga general sea la forma más adecuada de abordar esta situación.

Otrosí, los propios partidos de la Asamblea de Madrid tienen en su mano implicarse con una MOCIÓN DE CENSURA en la que el propio Ángel Gabilondo, al parecer, apoyaría al vicepresidente actual (Aguado) como nuevo 'amo del calabozo'.