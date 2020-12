Llega la bici ‘pública’ a la periferia de Madrid, pero te costará doce veces más que BiciMAD

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado su nuevo servicio de bicicletas sin base fija, BiciMAD Go, con el que pretende aumentar el rango de acción del actual BiciMAD, caracterizado por recoger y estacionar los vehículos siempre en una de las 208 estaciones de la red, con tan solo tres de ellas fuera del anillo que comprende el interior de la M-30.



Los habitantes de los distritos de Carabanchel, Ciudad Lineal, Hortaleza, Latina, Moratalaz Usera o Puente de Vallecas podrán usar ahora los 200 vehículos que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha colocado, en una primera fase, fuera de la autopista de circunvalación, a los que se suman otros 254 en el interior de la misma. En total, 454 bicicletas free floating, esto es, sin necesidad de ser recogidas y depositadas en las estaciones de BiciMAD, repartidas en 72 puntos de 15 distritos y gestionadas por la EMT, a las que sumarán en los próximos meses hasta 3.450 más cuya gestión se llevará a cabo entre cinco empresas privadas —Brikty, Ride On Consulting, Idribk Spain, Secure Potential System SLU y Mobilitas Futurus SL—. Serán 3.900 vehículos, 1.900 fuera de la M-30 y 2.000 dentro, según ha señalado el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante.

El nuevo servicio es, sin embargo, mucho más caro. Mientras que BiciMAD cuesta 0,5 euros por usarlo hasta media hora, con posibilidad de descuentos de hasta 0,20 euros por recoger el vehículo en estaciones con alta densidad o dejarlo en bases con pocas bicis, BiciMAD Go arranca con una tarifa general de 0,19 euros por minuto, aplicándose un 50% de descuento en aquellos viajes que finalicen en una estación de la red actual. Es decir, una tarifa base de 5,7 euros por media hora, casi doce veces más que el servicio tradicional.

Precio “escandaloso”



Los abonados a BiciMAD que hagan un viaje con las nuevas bicicletas de estación a estación y sin paradas intermedias, tal cual se usa ahora mismo el sistema, sí podrán disfrutar de la tarifa actual de BiciMAD. Sin embargo, al ser solo tres las estaciones de fuera de la M-30 —dos en Ciudad Lineal y una en Carabanchel—, la periferia apenas podrá beneficiarse de este descuento.

“BiciMAD Go se configura como un servicio nuevo entre comillas que, si se usa en el formato que lo hace diferente a BiciMAD, tiene un precio absolutamente escandaloso, hasta hay hasta servicios de coche más baratos, y si se usa como una BiciMAD normal, ¿dónde está la gracia?”, señala a El Salto Fernando García, portavoz de la asociación Pedalibre. “Nosotros pensamos que el hecho de hacer un BiciMAD Go que penaliza utilizar las bicis fuera de las estaciones de una manera tan onerosa va a conducir que la gente no lo use fuera de las estaciones, con lo cual BiciMAD Go no va a ninguna parte”, continúa, añadiendo que “5,7 euros por media hora nos lleva a pensar que no va a funcionar”.

Servicios privados de car sharing permiten el alquiler de coches en la ciudad por precios no lejanos a BiciMAD Go. ShareNow (Car2Go) tiene un coste de entre 0,19 y los 0,29 euros minuto, mientras Zity tiene una tarifa estándar de entre 0,17 y 0,37 euros/minuto, con opciones reducidas de hasta 0,9 euros/minuto.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, por su parte, ha señalado que los precios de BiciMAD Go “van a hacer totalmente inútiles la puesta en marcha del servicio en los distritos exteriores a la M-30”, recordando que son los barrios de la periferia precisamente los más golpeados por la desigualdad: “Así no se favorece la movilidad ciclista ni se responde a la demanda de los barrios”.

Otros colectivos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que lo ha criticado “por caro y porque creará más problemas entre peatones y ciclistas”, o Ecologistas en Acción también se han mostrado muy críticos con el precio del BiciMAD Go así como por el modelo elegido.

Sostenibilidad relativa y privatización

Las bicicletas del ‘nuevo’ servicio son exactamente las mismas que usa BiciMAD, con algunas diferencias operativas, como un candado que bloquea la rueda trasera. Esto plantea un problema para el portavoz de Pedalibre: “No tienen una batería extraíble, y si la gente empieza a utilizarlas fuera de las estaciones, ¿cómo se recargan? ¿Van a ir en furgonetas y llevándolas a cargar? Porque eso es cero sostenible u operativo”. Tal como señala García, las baterías de los servicios privados actualmente operativos en Madrid son extraíbles por esta razón.

La gestión del servicio por parte de seis empresas diferentes también ha sido criticada por la oposición. Rita Maestre señala que “introducir 3.900 bicis sin base fija y sin precios públicos de seis empresas distintas es volver a caer en la trampa del negocio y el mercadeo con un servicio público central: la movilidad sostenible”. La portavoz añade, además, que “el caos y los precios desorbitados pueden alejar su uso, en vez de potenciarlo” y alerta de que la llegada de estas compañías a un servicio hasta ahora gestionado por una empresa pública “puede servir para privatizar BiciMAD”. El servicio, que nació externalizado, fue remunicipalizado por al anterior equipo de Gobierno, no sin antes abonar 10,5 millones de euros a la anterior empresa gestora, BonoPark.

Por otro lado, García remarca el hecho de que “cada empresa tiene su aplicación diferente y su medio de pago diferente”. Tal como señala el portavoz de Pedalibre, “pasamos de un modelo en el cual hay un servicio con una tarjeta, un medio de pago autorizado y una red medianamente funcional y universal a un sistema donde son seis empresas y para moverme en bici de una manera más o menos cómoda, en vez de tener acceso a las nuevas 4.000 bicicletas me tengo que hacer de seis sistemas diferentes”.