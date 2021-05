El Parlamento Europeo avala la regulación de los alquileres

#80713

0:14 23/1/2021

¿Pagar un alquiler? ¿independizarse? ¿pagarse una alcayata, un teléfono y microondas? ¿empleo estable? ¿EURO? ¿que es todo eso? Según algunos, a muchos parados "Moradores de Segunda Categoría" en barrios rajados y sucios con comercios cerrados no les corresponde participar en nada de esas cosas, sobre todo en la ÚLTIMA, que es la base de todo. Pero eh luego te critican si te vas a Andorra, a Hardvard a firmar patentes para otros, o a la p. calle a hacer de "Ladri di biciclette". Ahí bien que nos critican los de arriba sentaditos en sus sillones de cuero (y no de gamer barato con leds de kk, precísamente). Caña al precio del alquiler. Sobre todo donde no vive tanto "Ladri di biciclette" y tienen 5 jardineros públicos para cuidarles el cuidado césped de su bien iluminada vía pública.