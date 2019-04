La "España vaciada" llena Madrid para exigir soluciones al mundo rural

“Queremos estudiar en el mundo rural” o “Los pueblos no son solo para el verano” han sido algunas de las consignas que se han escuchado a lo largo de esta mañana en Madrid. Más de 80 plataformas y organizaciones de todos los rincones del Estado se han dado cita para reclamar medidas para parar la despoblación de lo que han denominado la España vaciada. Según las organizaciones convocantes, la asistencia ha sido de cerca de 100.000 personas. En cifras de la policía, 50.000.

La falta de medios de transporte dignos, las pocas ayudas al desarrollo del medio rural o las pocas oportunidades para los más jóvenes son algunas de las reclamaciones que realizan los colectivos que han convocado esta manifestación. La despoblación del medio rural y su completo abandono se ha acelerado en los últimos años y muchos municipios sufren un envejecimiento de su población que los condena al completo abandono si no se toman medidas para revitalizar el medio rural. La despoblación del mundo rural está dejando a los pueblos sin niñas ni niños

Las grandes líneas ferroviarias de alta velocidad conectan las grandes ciudades, pero han olvidado que existen poblaciones y zonas del Estado donde todavía no llega el tren o se han eliminado estaciones y líneas regionales, además de gastar todo el presupuesto en infraestructuras. De las ocho decenas de organizaciones convocantes, once son plataformas en defensa del ferrocarril convencional. Las plataformas y colectivos asistentes han exigido mejoras en las infraestructuras del medio rural

La manifestación ha hecho un alto en el camino para leer el nombre de las más de 80 organizaciones que han participado. La mañana lluviosa no ha frenado a las miles de personas que han coreado y aplaudido al resto de organizaciones existentes. También hubo un momento para recordar y homenajear a José Antonio Labordeta, gran defensor del mundo rural español y de su diversidad y cultura.





Ser pocos no resta derechos

El medio rural abarca el 90% de la superficie del país, pero solo el 20% de la población total reside en este. Esta cifra sigue bajando y bajando. La "segunda oleada" de vaciado de población, tal y como lo han llamado desde la organización Teruel Existe, que se está produciendo actualmente y que no afecta ya solo a localidades en peligro de extinción, sino también a las pequeñas capitales, como Soria o Huesca, a la que hay que sumar la llamada despoblación interior, de las poblaciones más diminutas a los núcleos más grandes.

