Centros de Internamiento de Extranjeros

Un joven se suicida en un CIE italiano después de que el juez confirmara su permanencia en el centro

La Asamblea No CPRs — No Fronteras de la región denuncia que no es un caso aislado y que muchos suicidios solo se evitan por la intervención de otros reclusos. En los últimos tres años, cuatro personas han muerto mientras estaban custodiados en este centro de repatriación.