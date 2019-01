Dos alcaldes y ocho activistas detenidos en una operación de la Policía Nacional en Girona

El alcalde de Verges —Ignasi Sabater—, el de Celrà's —Dani Cornellà—, dos activistas del Comité de Defensa de la República (CDR) de Girona y tres militantes de la organización política juvenil La Forja, una miembro del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la Universidad de Girona, y un militante de la CUP del municipio de Quart han sido detenidos esta mañana por la Policía Nacional. Se trata de una operación de la Brigada de Información Provincial de Barcelona (BPI) que, según el portavoz del cuerpo policial, Antonio Navarro, permanece abierta y, por lo tanto, se prevén más detenciones. A primera hora, el abogado Benet Salellas se desplazó a la comisaría dela Policía Nacional en Plaça Sant Pere de Girona para asistir a Sabater y ha denunciado que no le han permitió entrar “hasta que hablara en español”.

Aunque inicialmente Salellas ha vinculado las acusaciones de desorden público con las protestas del 6 de diciembre contra la convocatoria de Vox y Borbonia en la plaza 1 de octubre de Girona a favor de la Constitución, el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que la operación policial responde a la ocupación de las vías del AVE de Girona con motivo de la conmemoración de la 1-O. A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona está investigando los presuntos delitos de desórdenes públicos, no es el juez quien ha ordenado las detenciones, sino que se ha tratado de una iniciativa de las fuerzas de seguridad españolas para proceder con las identificaciones.

El atestado policial, al que han accedido las defensas, confirma que un instructor de la Policía Nacional es quien ha abierto una investigación sin coordinarse con los Mossos d'Esquadra, que es la policía competente en asuntos de orden público. Según Benet Salellas, “la operación no parece justificada porque no ha habido citaciones previas, el delito no es lo suficientemente grave y las personas detenidos tienen domicilio conocido”. Por esta razón, añade, no descartan emprender acciones legales contra la fuerza policial.

La CUP y La Forja han convocado una concentración solidaria delante de la estación de policía y por el momento, ya hay hay cerca de un centenar de personas concentradas.

[Actualización 17.30] A las 17.30, el fotoperiodista Jordi Borrás alertó de la detención, por parte de cuatro agentes de paisano, del fotógrafo de La Directa y L'Ariet Carles Palacio, que durante la jornada ha cubierto la respuesta ante el operativo de la Policía Nacional.