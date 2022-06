CC OO denuncia el cierre de tiendas de Inditex antes de sellar un acuerdo laboral

#67393

13/8/2020 13:25

Siempre es mejor un acuerdo negociado entre los trabajadores y la empresa que un “trágala” por parte de INDITEX. Los cuantiosos beneficios obtenidos gracias a los trabajadores deberían servir para mantener las plantillas, pagar mejor y no explotar y contribuir al fisco lo que justamente corresponda. No hay empresas si no hay trabajadores; las empresas no crean empleo, es el acuerdo y la necesidad mutua lo que crea empleo.