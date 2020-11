Desahucio de una madre de tres menores y víctima de violencia machista en el distrito de Tetuán

La Policía Nacional ha ejecutado en la mañana del 13 de noviembre un desahucio en el distrito de Tetuán. Se trata de un hogar formado por Mariana y sus tres hijas, de 15, 12 y tres años de edad, que han ido a parar a un albergue después de que el juzgado se negara a autorizar una nueva prórroga de un mes antes de la orden de lanzamiento en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

La decisión estaba tomada y, desde las 6:30h cinco furgonetas de agentes de la UIP se encontraban cortando la calle de las Gardenias, en el barrio de Valdeacederas. El dispositivo ha impedido que el abogado de Mariana accediese al inmueble. Tampoco han podido acompañarla los militantes de Tetuán Resiste, grupo de Stop Desahucios del distrito que, por la mañana, han sido identificados por la Policía.

David F. Sabadell Mariana y su hija observan la acción de la policía desde su domicilio.



Isa, una de las personas que han acudido a la calle de las Gardenias, refiere que, en el caso de Mariana y sus tres hijas, ni servicios sociales ni el Ayuntamiento de Madrid han querido hacerse cargo de plantear una solución. Finalmente, la “alternativa habitacional” planteada por el Samur Social ha sido llevar a la familia a un albergue de acogida de indigentes en el que, según refiere Isa, no se cumplen las medidas sanitarias de distancia entre literas, hay un lavabo estropeado y en el que Mariana, en teoría, solo puede estar una semana.

Aquí es adónde han llevado a #MarianaSeQueda y a sus hijas pic.twitter.com/wsNWydOe49 — Tetuán Resiste (@TetuanResiste) November 13, 2020

Según datos del portal inflacionista Idealista, el precio de los alquileres en Tetuán es de 15,8 euros por metro cuadrado. En el último año, Mariana, que perdió su trabajo, no pudo afrontar los gastos del alquiler. Tampoco tiene avales o una nómina para buscar otra vivienda con garantías. Los propietarios del inmueble iniciaron el proceso de desahucio y la situación derivada de la crisis sanitaria no ha sido óbice para que se haya lanzado hoy. “Entendemos que un propietario particular no tiene porque soportar la carga de esta familia, pero la Administración sí. Hemos presentado recursos pero no se nos ha escuchado”, denuncia Isa.

Esta militante de Stop Desahucios recuerda que Sareb, el llamado Banco Malo, cuenta con cientos de pisos en Madrid y reclama que, en casos como el de Mariana, en el que convergen la vulnerabilidad por la violencia machista, estar a cargo de tres hijas y en una situación económica difícil, deben ser resueltos por la Administración.