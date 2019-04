¿Cómo han votado los municipios más ricos y más pobres?

Picuetín

17:19 30/4/2019

Me inquieta que los mercados ya estén empezando a cansarse de la inestabilidad política en España y verbalizandolo aun de manera sutil. Llevamos muchas elecciones, demasiada democracia... no se si me entienden.

No me extrañaría que se ponga en marcha, si no lo ha hecho ya (cosa que creo), algún nuevo plan de ingeniería social.

Mi apuesta es que se agrava el conflicto catalán y se declara el Estado de Alarma o similar. No se pueden convocar elecciones mientras dure, el Ibex sube, Bruselas dicta y se hace, las manifas y otros derechos quedan prohibidos, todo chachi.

O nos brotan "chalecos amarillos", estado de alarma, etc-etc.



No estoy seguro si las pasadas elecciones 28-A tienen mas similitud con las generales de 1931 o 1936.

Qué opinan, amig@s?

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1931#Resultados

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1936#Resultado



La historia se repite en espiral!