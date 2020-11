Biden acaricia la victoria mientras Trump presenta demandas en tres estados para detener el recuento

#73576

19:16 5/11/2020

The winner is... Xi Jinping

"La caída del imperio United Corporations of America".- La serie, en vivo y en directo-

Tiene de casi todo: Por fin una historia distópica en el propio corazón del Imperio, relatos de buenos y malos, basada en hechos reales 'in real time', tramas judiciales, probablemente acción (millones de armas en las calles), propaganda cruzada, mucho espectáculo casero y multitud de espectadores globales, cantidades impresentables de U$ dollares, etc... Aun no esta definida la duración, ni las temporadas y quizás le falta un toque de sal y pimienta (Intervención de la OEA/Almagro con narración del perrodista Alandete).

🍿🍿🍿 Pop Corn 🍿🍿🍿