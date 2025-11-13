Madrid
Desalojo al amanecer, disturbios al anochecer: el Estado y la especulación cierran el CSR²A Diskordia
Sin notificación previa y con violencia, la mañana del miércoles la policía desalojó el Centro Social Ruidoso y ReOkupado Autogestionado Diskordia, en el barrio de Carabanchel. En la noche se produjeron cargas policiales y detenciones.
Violencia policial
Revocan la prescripción del caso por las amenazas del policía infiltrado Juancar a un militante
El juzgado estima el recurso de reforma al considerar que se interpretaron mal los plazos necesarios para la misma. Es la segunda vez que se reabre la causa.
Suecia
296 tiroteos en Suecia y son buenas noticias (I)
Del modelo de paz al caos de los «niños soldados»: así es la ola de violencia y segregación que ha convertido a Suecia en el segundo país con más muertes por armas de fuego de Europa. Capítulo I.
Violencia policial
Podcast | El ICE español: violencia policial contra migrantes en España
Mientras el foco mediático está desplazado hacia las actuaciones del ICE en Estados Unidos contra la población migrante, analizamos la violencia policial que sucede dentro de nuestras fronteras, más invisibilizada, en una nueva entrega de Asalto.
Estados Unidos
La izquierda de EEUU denuncia que Trump quiere poner las bases de la Ley de Insurrección incendiando el país
El Senado, de mayoría republicana, tiene previsto aprobar una nueva partida económica de diez mil millones de dólares para reforzar a la agencia de fronteras.
Estados Unidos
La izquierda de EEUU declara la guerra al ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good
Los activistas proderechos, los colectivos de ayuda a personas migrantes y la izquierda política convocan manifestaciones, presentan demandas judiciales y un repositorio de recursos para frenar el crecimiento de la agencia de fronteras de EEUU.
Palestina
Inadmiten una querella por usar gas pimienta contra manifestantes en la huelga por Palestina
El Juzgado de instrucción 6 de Barcelona rechaza investigar el uso del gas pimienta contra manifestantes pacíficos por parte de los Mossos d'Esquadra en la huelga del pasado 15 de octubre.
Barcelona
Archivan la querella contra María, la policía infiltrada en Girona
La Audiencia de Girona considera que la agente que aparece en el documental “Infiltrats” accedió con “consentimiento” a la información que recababa.
Málaga
La familia de Haitam Mejri pide justicia por su muerte tras ser reducido por la policía en Torremolinos
La familia insiste, tras el visionado completo del vídeo de las cámaras de seguridad, que se trató de una muerte a causa de la fuerza excesiva de la acción policial y que los agentes sabían el riesgo.
Málaga
Torremolinos pide justicia para Haitam, el joven marroquí muerto durante una actuación policial
La policía redujo con pistolas táser a Haitam el pasado domingo en un locutorio, el joven murió de un infarto en el momento de la actuación de los agentes.
Córdoba
APDHA pide hasta 16 años de cárcel para dos policías de Córdoba acusados de denuncia falsa y lesiones
La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión y archivo de la causa para el segundo agente por una actuación en la que el primer policía presuntamente agredió a un vecino de Córdoba al que luego acusó de dos infracciones, según las acusaciones.
Lavapiés
Vecinos de Lavapiés denuncian el “estado policial” que viven tras un incidente contra un niño de diez años
Las familias denuncian que no es un hecho aislado, que la presencia de la Policía Nacional amedrenta a los menores en el parque y rechazan que los agentes asuman cualquier “rol educativo”.
Sevilla
La policía detiene a una persona en Sevilla por participar en una manifestación por Palestina
La policía detiene a una activista un mes después de una manifestación contra el genocidio en Palestina en Sevilla acusada por atentado contra la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Alicante
La justicia española llama a declarar por primera vez a dos acusados por un crimen franquista
El ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa y el ex policía militar Daniel Aroca, declararán ante la justicia como investigados por el asesinato de Teófilo del Valle.