Desvelos del capitalismo Marca España

Quién manda aquí | tigres y leones

El capital español sigue obedeciendo al toque de silbato de diez multinacionales. La especialidad de la casa, el ladrillo, viene servida de la mano de la gran banca. La energía es el otro gran nicho de los negocios del capitalismo de rancia solera.



Santander. Ana Patricia Botín ha seguido la costumbre familiar de deslizar sus preferencias

sobre la formación de Gobierno. El banco es líder en la creación de filiales en paraísos fiscales. Domina el cotarro privado en Sareb. controla Metrovacesa y tiene accionariado en Merlin y Prisa (4%). Black Rock tiene un 5% de las acciones del Santander.



BBVA. Las buenas noticias para el banco son que el proyecto para la Operación Chamartín tira para adelante. Las malas son que el expresidente, Francisco González —puesto ahí por Aznar— está imputado en una pieza separada del caso Villarejo. BlackRock posee un 5% del banco.



Telefónica. Su presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete solo pide a Sánchez “estabilidad institucional” para seguir ampliando negocios.Actualmente sus accionistas más significativos son BBVA con un 6,9% de votos, BlackRock (5,3%) y Caixabank (5%). En la cartera de Telefónica, se incluye un 9,44% de las acciones del Grupo Prisa.



Iberdrola. Envuelta en una trama en la que está la larga sombra del excomisario Villarejo, Iberdrola no se ha resentido y sigue justo por detrás de los tótems del capitalismo cañí en volumen de ingresos y en beneficios. Entre sus accionistas minoritarios están BlackRock y el modelo de libertades Estado de Qatar, que posee casi un 10%.



Repsol. Los tímidos planes de lucha contra el cambio climático del Gobierno socialista llevan todo el año provocando exabruptos de Antonio Brufau, presidente de la gran petrolífera “española”. Su mayor accionista es Sacyr, con un 7,67% de derechos de voto, seguido por BlackRock (4,86%).



Endesa. Hoy su presidente ya no es Borja Prado (de los Prado de toda la vida) si no el abogado Juan Sánchez-Calero. El principal accionista de Endesa ya no es español, español, español, es la italiana Enel (70% de las acciones).



Gas Natural Fenosa. Desde 2018 llamada Naturgy, fue la puerta giratoria de Felipe González o la exministra Cristina Garmendia. Su mayor accionista es La Caixa, con un 25,65% de acciones. Otro 40% depende de dos fondos de inversión, uno estadounidense y el británico CVC Capital Partners.



ACS. La llegada de Pedro Sánchez con la moción de censura fue un jarro de agua fría para Florentino Pérez. Pero pronto le mejoró la cara. El grupo tiene también ya como accionistas a BlackRock (3%) y al Banco de Noruega (2,7%).



Ferrovial. Es la más “pequeña” de las once principales transnacionales españolas en cuanto a ingresos y beneficios. El 43% pertenece a la familia Del Pino. También tienen presencia significativa la Union Bank of Switzerland (31% de las acciones) y BlackRock (3%). Desde 2008, las empresas de Del Pino están en Holanda. El origen de Ferrovial se remonta al Franquismo.