El terrorismo de extrema derecha sigue sin existir para la justicia española a pesar de las advertencias internacionales

9:31 20/1/2021

Mejor que en CÁRCELES y DESIGUALDAD ECONÓMICA, yo invertiría más en EDUCACIÓN y CULTURA. Ver a la chavalada mileurista adorar desde sus lujosos iPhones a yotubers fascistillas y medios ultraderechistas que sospechosamente copan los resultados de búsqueda me hace intuir que los poderosos (multinacionales, tecnológicas, gobiernos, etc...) no hacen lo suficiente para dotar a lo más pobre y alienado de la sociedad (jóvenes, parados, etc...) y a sus vecinos y familiares con suerte y con iPhone (ERTES, pensionistas, clase alta mileurista, etc...), de EDUCACIÓN, FORMACIÓN y herramientas de PENSAMIENTO CRÍTICO y SOLIDARIDAD como sí tuvimos los VACUNADOS: los que disfrutamos el lujo de ver La Bola De Cristal y no las amenazas y menosprecios laborales de "Masterchef", ir a clase de música, pintura o fotografía gratis y no ocultarse en un solar para delinquir, poder jugar al fútbol gratis sanamente y no convertirse en un hooligan para que te reserven una grada a cambio de veteasaber, etc...

Antes los municipios/autonomías en los 80 invertían en educación y en cultura. Hoy, te exigen tener mínimo los 100 euros que cuesta un móvil baratero e incluso matrículas, mensualidades, etc... para disfrutar de sus servicios online de cultura y educación "públicos". Muchos ni siquiera quieren subvencionar el bus a parados ni a pensionistas, ¿cómo van a querer invertir en educación o en cultura? Antes que salvar al INDIVIDUO QUE CONVIVIRÁ EN SOCIEDAD alienado y separado del producto de su trabajo, mejor regalarle las plazas públicas y ayudas y subvenciones a los empresaurios de los cubatas, de las casas de apuestas, de la esclavitud agraria e industrial, del turismo que provoca guetos en el barrio de al lado: de la instauración progresiva de las mafias. El Estado y la sociedad deberían recuperar las competencias de la cuasiprivatizada TVE, de Educación y de Empleo, ya, o lo harán "ellos" otra vez. En fín: "Si no quieres ser como ellos ¡LEE!"