Sanitarias se niegan a ir al nuevo hospital de Ayuso: “Nos plantamos”

Ha estado trabajando 29 días seguidos sin librar y su cuerpo ha dicho basta. Vanesa (nombre ficticio) es Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el hospital madrileño de La Paz y atiende a El Salto desde su casa. Está de baja porque ya no puede más. “Se me duermen las manos, los brazos”, asegura. Su contrato actual, tras pasar por unos cuantos, arrancó en marzo y acaba el 31 de diciembre. Es un “contrato covid”, como popularmente se conoce a este tipo de contratos. Ni se imagina cruzar la puerta para trabajar en el nuevo macro hospital de emergencias Isabel Zendal que ultima la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Vanesa no está conforme con un hipotético traslado a la fuerza hasta el macrocentro, ubicado en Valdebebas, y asegura que en el colectivo al que pertenece, la Plataforma Independiente Técnicos Sanitatios C1, ese es el sentir mayoritario. Según la propuesta de procedimiento de adscripción del personal, a la que ha tenido acceso El Salto, podría ser citada para acudir a sus dependencias. “Primero llamarán a voluntarios, pero si no cubren las necesidades llamarán a todos los contratos covid de la comunidad de Madrid. Y a los pacientes que quedarán en los otros hospitales, ¿quiénes los van a tratar? En la actualidad estamos trabajando a destajo, cubriendo bajas. Si nos mueven, a ver quién va a atender todo esto”, expresa tajante.

La intención de Díaz Ayuso de no crear una plantilla para el nuevo centro, sino nutrirla con el personal ya existente en otros hospitales, ha levantado ampollas entre el personal sanitario, sindicatos y oposición. Ya son más de 10.000 profesionales los que han entregado un documento al sindicato de enfermería SATSE para negarse a ser trasladados.

“Desde la comunidad de Madrid nos han explicado que los pacientes que se van a trasladar al nuevo centro serán los menos graves. Por tanto, la carga de trabajo será mucho menor en el Zendal; detraer personal desde otros hospitales no tiene sentido”

“Desde la comunidad de Madrid nos han explicado que los pacientes que se van a trasladar al nuevo centro serán aquellos con menos patologías asociadas, los menos graves. Por tanto, la carga de trabajo será mucho menor en el Zendal; detraer personal desde otros hospitales no tiene sentido”, expresa Ricardo Furió, secretario de acción sindical de SATSE Madrid. Este sindicato, que ha participado en las mesas sectoriales sobre el nuevo centro, ha expuesto al gobierno regional que si hay personal voluntario que quiere acudir “exigimos que su puesto sea cubierto por otro profesional de nueva contratación para evitar que tengan que ser las compañeras las que deban hacerlo, precarizando la asistencia que ofrecen”. “Parece que la intención de la Dirección General de Recursos Humanos es no cubrir las ausencias que se produzcan a pesar de las más de 1.500 bajas por enfermedad existentes en la actualidad”, alertan.

Isabel Moreno, Carmen Prieto, Jessica Corona, Dolores Díaz, Mercedes Porras y Carmen Nieto, delegadas de SATSE, entregando los escritos. Foto de: SATSE

Todo esto, entre un mar de dudas y opacidad, en una adjudicación de obras que se hizo por el procedimiento de emergencia y en una inauguración que a ratos parece inminente. El gobierno regional se jactaba a finales de octubre de que el centro ocupará 80.000 metros cuadrados y contará con tres grandes pabellones de hospitalización. Prometían más de 1.000 camas y 48 para UCI. Desde SATSE rebajan esta cifra de salida. Afirman que se desconoce el número de profesionales que tendrán que trabajar en el hospital pero sí saben que ha costado cerca de 100 millones de euros —con 50 millones de sobrecoste que ha reconocido la propia consejería— y que para arrancar solo se abrirán 240 camas y 16 espacios UCI.

“A mí me tortura pensar qué se podría haber hecho con este dinero en julio y en agosto para reforzar la Atención Primaria y la Salud Pública y no haber llegado a un índice de hospitalización como el que tenemos en la actualidad, con una ocupación de UCI por encima del 100%”

“No se van a abrir las 240 a la vez”, alerta Ángela Hernández Puente, visesecretaria general del sindicato médico Amyts. “Se irán abriendo poquito a poco. No se puede poner en marcha un hospital en dos días”, avisa Hernández, que atiende a El Salto tras acudir a la segunda mesa sectorial sobre el nuevo centro. “Ellos siguen manteniendo que con esto quieren aliviar a los hospitales pero si detraen personal no tiene sentido. La ganancia neta no la entendemos más allá del plan propagandístico”, explica. “A mí me tortura pensar qué se podría haber hecho con este dinero en julio y en agosto para reforzar la Atención Primaria y la Salud Pública y no haber llegado a un índice de hospitalización como el que tenemos en la actualidad, con una ocupación de UCI por encima del 100%. Los equipos están ya cansados”, advierte.

SANITARIOS ¿DESEOSOS?

Díaz Ayuso aseguraba el pasado jueves en el pleno de la asamblea de Madrid que hay muchos sanitarios “deseando” acudir al nuevo hospital. “Lo van a pasar francamente mal según vayan viniendo los primeros voluntarios”, le espetaba a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien acusaba a la presidenta de haber construido un hospital al estilo de los “aeropuertos sin aviones” pero en este caso sin médicos. García tildaba a Ayuso de “chamán” por “vender” el centro de emergencias como “una receta milagrosa” para vencer al covid-19, cuando “ es el último pelotazo del PP en forma de hospital”.

“No es el hecho de que no queramos ir a trabajar allí porque haya necesidad, el problema es que no han hecho ningún tipo de refuerzos, ni han contratado rastreadores. Y no los van a hacer. Además existen dependencias cerradas como el pabellón 4 del Infanta Sofía”

“Nos plantamos y esta opción es mayoritaria”, asegura Paula Guevara López, portavoz de Sanitarios Necesarios, plataforma que ha arrancado la campaña #YoNoMeMuevo. Tuits con personal sanitario uniformado y con esta frase escrita en folios o incluso en las espaldas de equipos de protección vuelan por la red. “No es el hecho de que no queramos ir a trabajar allí porque haya necesidad, el problema es que no han hecho ningún tipo de refuerzos, ni han contratado rastreadores. Y no los van a hacer. Además existen dependencias cerradas como el pabellón 4 del Infanta Sofía”, asegura esta enfermera, que trabaja en el Hospital psiquiátrico Doctor Rodríguez Lafora atendiendo a pacientes covid-19. “Soy enfermera desde hace 17 años y he tenido en Madrid más de 30 contratos. He trabajado en Catalunya, donde las condiciones y equiparación salarial son mejores, en seguida podías optar con un puesto fijo. Y luego en Dublín, donde la calidad y la dignidad del trabajo era mayor, no existen los contratos temporales”, apunta.

Desde el sindicato MATS insisten en la existencia de múltiples dependencias vacías “como la Torre 4 del hospital Infanta Sofía, dos plantas y una UVI del Infanta Leonor, dos controles en el Hospital del Henares, el Instituto Cardiológico y el Puerta de Hierro que tiene funcionando 100 camas menos de las declaradas”, afirman. Fuentes sindicales señalan que, según la memoria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), hay una diferencia de 2.000 camas entre las instaladas y las que están funcionando.

PRECARIEDAD Y MOVILIDAD

Al colectivo sanitario le preocupan los traslados forzosos, empujados por la precariedad de los contratos covid-19. Estos movimientos tienen el amparo legal del Real Decreto 29/2020 aprobado recientemente por el Gobierno central y que recoge de forma “excepcional” y mientras dure la pandemia que las comunidades autónomas puedan mover a los profesionales sanitarios entre distintos niveles asistenciales y entre distintos centros.

“En Madrid van a jugar con mucha gente que tiene contratos precarios. Yo soy interina desde hace 19 años. Estamos esperando que se resuelva la oposición de 2019. La situación del personal madrileño es caótica”

“En Madrid van a jugar con mucha gente que tiene contratos precarios”, explica Dora García, enfermera y miembro también de Sanitarios Necesarios. García asegura que ni siquiera el personal con contratos más estables está asentado. “Yo soy interina desde hace 19 años. Estamos esperando que se resuelva la oposición de 2019. Salieron las notas de los exámenes pero todavía tienen que hacer traslados para reajustar al personal. Eso está ahí parado. La situación del personal madrileño es caótica. Y ahora van a tirar de la gente con contratos hasta diciembre para cubrir Valdebebas”, dice entre suspiros. “Es una tumba para la sanidad madrileña porque va a producir un caos tremendo”, concluye. Según los datos del SERMAS, casi un 50% del personal sanitario madrileño es temporal.

Elena (nombre ficticio) es TCAE e integrante también de la Plataforma Independiente Técnicos Sanitarios C1. Tiene un contrato covid desde marzo y ha trabajado todos estos meses en planta remando contra la pandemia. Se niega a trasladarse hasta Valdebebas y se queja de que al centro no llega ni el transporte público. “No hay ni baños ni taquillas, es una inauguración en falso”, denuncia mientras avisa de que se preparan concentraciones. Así, el próximo martes 10, Sanitarios Necesarios llaman a concentrarse a las 12h frente a la consejería de Sanidad y el jueves 12 habrá una concentración también a las 12h frente a todos los centros sanitarios, convocada por el MATS. Más allá de sus condiciones laborales, Elena incide en lo más importante: los pacientes. “Así solo vamos a conseguir atender peor. Y, desde nuestra posición, no vamos a consentirlo”, advierte.