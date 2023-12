No, la policía municipal de Madrid no puede multar por repartir panfletos en favor de la sanidad pública

LIBERTAD, VERDAD, DEMOCRACIA

13/2/2023 16:58

En fin, la típica DEMOFOBIA de ESPAÑISTÁN, amén de ese odio a cualquier espíritu crítico, político, dialogante, transparente, etc., etc., etc.; el odio Botejara que tanto se difunde, promueve, mete en los cerebros, etc. por medio de los Steve Bannon de turno, por los sicarios Indas de turno, etc., etc., etc.



La moral, por ejemplo, de tipo nazi-fascista-franquista-terrorista-etc. de la crueldad, etc., como explica JOAN-CARLES MÈLICH en su libro "LA LÓGICA DE LA CRUELDAD".