La Marea Verde vuelve a la calle en Madrid, la comunidad que menos invierte en Educación

En un fin de semana de primavera para las revueltas, la Marea Verde vuelve a las calles madrileñas, en la Comunidad que menos invierte en Educación, tal y como denuncian desde este colectivo. En una cita que arrancará el sábado 25 de marzo a las 18:00 horas desde Neptuno, pasando por Cibeles, hasta la Consejería de Educación, la organización convocante —Asamblea Marea Verde— denuncia recortes y abandono en la pública, mientras destina cada vez más dinero a centros concertados.

Con un manifiesto, que recoge adhesiones de colectivos, desde Asamblea Marea Verde denuncian la política de Díaz Ayuso, que, aseguran, da más a los que más tienen, como reflejan los cheques concedidos a familias que ingresan más de 100.000 euros para que sus hijos e hijas estudien Bachillerato y Formación Profesional en la privada o un incremento de un 15% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente en centros concertados.

Reivindican que la inversión en Educación se incremente hasta el 7% del PIB, además de una bajada de ratio a un máximo de 15 estudiantes por clase

Asimismo, y tal y como publicó El Salto en exclusiva, denuncian que el gobierno de Ayuso reparte entre centros concertados 1,9 millones de euros de los fondos Next Generation al programa PROA+, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado vulnerable. “Ni rastro de las ayudas suministradas a centros públicos para estos menesteres. El dinero europeo de todos se les da a unos pocos, a unas empresas. ¿Dónde está el control del Ministerio de Educación?”, expresan.

Más dinero y más recursos

Entre sus demandas, desde Marea Verde reivindican que la inversión en Educación se incremente hasta el 7% del PIB, además de una bajada de ratio a un máximo de 15 estudiantes por clase, sin pérdida de grupos ni de ninguna plaza pública.

Por otro lado, recuerdan que hay centros públicos que llevan “décadas” en un proceso de construcción por fases mientras el gobierno regional cede suelo público a empresas privadas para que construyan centros concertados, escenario al que se enfrentan las niñas y niños de Valdebebas o del Ensanche de Vallecas. “La libertad de elección es solo para las familias que quieren matricular a sus hijos e hijas en la privada-concertada”, denuncian quienes exigen que se culmine la construcción de estos centros públicos que se encuentran a medias.

Por otro lado, reclaman la creación de más plazas infantiles públicas para las niñas y niños más pequeños, “un 90% del alumnado se queda sin ellas”, avisan. Denuncian también el desmantelamiento del modelo de escuelas de 0-6 años, “obligado a las familias a escolarizar a sus hijas e hijos en Colegios de Educación Infantil y Primaria a partir de los 3 años”.

Al igual que los problemas que ocurren en la escolarización de las primeras edades, las plazas existentes para la Formación Profesional son claramente insuficientes, por lo que piden un importante refuerzo ya que un 90% del alumnado se queda sin ellas. Por otro lado, aseguran, “se fomenta la creación de Universidades privadas, no se amplían plazas públicas universitarias y se cobran las tasas más altas del Estado”.

“Los madrileños y madrileñas merecemos gestores responsables y no depredadores que los destruyan y los regalen a intereses privados para lucro de unos pocos”

Y, más allá de las reivindicaciones en el ámbito educativo, la manifestación tiene la intención de pedir la defensa de todos los servicios públicos "que tanto han costado construir con el esfuerzo y la lucha común para el bienestar social. Los madrileños y madrileñas merecemos gestores responsables y no depredadores que los destruyan y los regalen a intereses privados para lucro de unos pocos", concluyen.