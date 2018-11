Que se pare el mundo: otro cisma en la izquierda madrileña

Nuevo episodio de división en Podemos. Sorpresón. Cinco de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, inscritos todos, han sido suspendidos de militancia después de que ayer anunciaran que pasaban en canoa de las elecciones primarias establecidas como criba para presentar una futura lista de cara a las futuras primarias de la futura lista de cara a las próximas elecciones. Nuevo episodio de división en Podemos.

Que se pare el mundo que yo me bajo en la calle de Alcalá.



Madrid fue un sueño primaveral

Sucedió en Madrid, la capital, en torno 2015. Si a estas alturas (de 2018) no se saben la historia, igual (igual) es que no les interesa. Algunos investigadores señalan un día lluvioso del invierno 2014/2015 como el día en que se consumó “la unidad de las izquierdas madrileñas”. Estaban (casi) todos y casi todos daban me gusta y hacían retuit de lo que decían los demás. De las fuentes manaba ambrosía… No, no fue fácil. Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Había voluntad pero faltaba la fórmula y la candidata. A alguien se le ocurrió que lo ideal era crear un “partido instrumental”. ¿Para quién o qué era el instrumento? Para la ciudadanía organizada… ¡qué preguntas! Vale, pues entonces faltaban las personas que iban a poner el cuerpo al servicio de la ciudadanía organizada, las personas que iban a mandar obedeciendo a la ciudadanía organizada.

Primarias. Tres sectores distintos se presentan a las elecciones para copar la candidatura Ahora Madrid. En una está la cara más visible de la ilusión. Manuela Carmena, exjueza, convencida por Pablo Iglesias —a través del exsecretario general de Podemos en la ciudad, Jesús Montero— de que era la candidata capaz de derrotar a la derecha, a la derechona, a la que te aparca en la Gran Vía porque yo lo valgo. La lista, no obstante, es completada por el incipiente Podemos madrileño, por activistas de toda la vida y por gentes de Ganemos, un dispositivo (bulto sospechoso, dirán otros) cuya génesis se remonta al inicio del Cretácico, más concretamente a las reuniones de interpelados por el 15M para interrogarse sobre qué era el 15M. Es un equipo difícil de cohesionar pero que se constituye como motor de la candidatura. Y por eso ganan.

La segunda lista la encabeza Mauricio Valiente. Es el candidato de Izquierda Unida —sin contar a la cabeza de lista de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que va en otra lista y se quedará sin concejalía—, coalición que se ha sumado a la confluencia y… bueno, no son el cambio químicamente puro, pero la cosa debería funcionar.

La tercera la encabeza Pablo Carmona —que viene de Ganemos—, suma a Anticapitalistas y otros excéntricos que, quién sabe por qué, no quieren unirse a los Globetrotters del cambio y prefieren ser el equipo encargado de perder cada noche después de dar la cara. Ellos sabrán por qué.

Salen los resultados y, en primer lugar, triunfa la democracia. No cabe lugar a dudas, las personas inscritas dan un aval mayoritario al equipo que encabeza Carmena. No cabe tampoco hablar de un esfuerzo por integrar equipos de trabajo porque el tiempo apremia. Es mucho mejor hacer carteles poniendo en primera plana a la candidata. No cualquier cartel, ¿eh? Carteles todo guapos. El programa, también, todo guapo. Pero los carteles mucho mejor. Elecciones. ¡La alcaldía! Y el Gobierno de la capital.



Madrid no se gestiona en una hora

Carmena le disputa a Podemos y a Ganemos (quién se acuerda ya) la primogenitura de la victoria. Podemos se la cede con gusto. Izquierda Unida —ya ha recuperado sus siglas clásicas— la disputa tímidamente hasta que cae Carlos Sánchez Mato por un conflicto que sitúa a Jorge García Castaño (encuadrado en el equipo mágico y no en “cualquiera de las otras” listas) al frente de la concejalía de Hacienda. Manuela Carmena se erige, desde la alcaldía, como el rompeolas de la política municipal.

La gestión no entiende de momento integrante, y por eso, la mesa de coordinación de Ahora Madrid pasa a ser un fastidioso engorro. Hoy en día su papel es decidir cómo se gestiona la pasta que corresponde al partido y no a ninguno de sus integrantes (que el registro no entiende de instrumentalidades). El programa, igual que los carteles, mejor para campaña. Dejémoslo en recomendaciones.

La alcaldesa lo deja claro como la sopa del asilo: no se trata de coordinar, sino de poner a trabajar a los mejores y que los peores (o los no mejores, no hay que ser cruel) no estorben. El equipo se engrasa al margen de Podemos, que cede con gusto los trastos de mando, con cada vez menos participación de IU —relegada por mandato regio, y a pesar de los concejales díscolos, loca por incordiar—, que se opone en algunas votaciones a las decisiones del equipo de los mejores. Y así que pasen tres años.

La hostilidad de los medios hacia el experimento del cambio va dando paso a la entronización de Manuela Carmena. La alcaldesa —y su círculo de confianza— se hacen mainstream. El truco de los carteles todo guapos ha funcionado. Ahora Madrid sigue siendo un partido instrumental aunque subyace la pregunta, nunca contestada en público, de para qué o para quién sirve el instrumento. En todo caso, lo que iba a ser un coro se queda en un concierto para solista en Yo Mayor.



Madrid renovará los votos de la ilusión

Pasan tres años y se acerca el domingo de mayo en el que se renuevan los votos de la ilusión, se vierte vino nuevo en los odres del cambio y florecen otra vez los buenos propósitos: esta vez los de gobernar escuchando, que lo de mandar obedeciendo se extinguió como cigarro en el cenicero de un coche. Carmena anuncia que se volverá a presentar y que esta vez no quiere un equipo de retales y medianías, esta vez quiere un súper equipo, que funcione como un reloj de horno, hecho a su medida para su proyecto. No irá en las listas de Podemos, porque ella no es de Podemos, pero está dispuesta a coordinar un equipo, siempre y cuando lo formen los mejores, y ya se negociará quién lo forma y para quién hay sitio. Los tiempos están de su lado.

Pequeños inconvenientes. En su equipo de los mejores sí hay, aparentemente, integrantes de Podemos. Los principales son la portavoz que, como todas las portavozas desde que se inventó la rueda (de prensa), se ha achicharrado las veces que han sido necesarias para defender las decisiones tomadas en el círculo íntimo en torno a la alcaldía. Está también el concejal de Hacienda que, abnegadamente, se ocupó de la concejalía de Hacienda cuando las cosas se fueron de madre. Y el concejal de Urbanismo, único “pablista” del equipo, inflexible con quienes “anteponen sus cargos a sus principios”, como quedó reflejado en su ilusionante entrevista en ABC. El grupo lo completan dos concejalas —Esther Gómez y Marta Gómez— y el concejal que quiere transformar Vallecas con la guinda de un museo dedicado a Ángel Nieto.

Y cuanto más se aceleran los tiempos, más calentitos se ponen los cinco concejales, que se han bregado en la actividad del Ayuntamiento y que, a estas harturas, les queda pequeño el pequeño artefacto llamado Podemos Madrid. Pasan, eso sí, por unas primarias internas (¿otras? ¡otras!) que son necesarias para las futuras listas autonómicas, pero, llegado el momento en que se habla de las cosas de comer, se ven ante la engorrosa situación de participar en otras primarias establecidas como criba para presentar una futura lista de cara a las futuras primarias de la futura lista de cara a las próximas elecciones. Aburrido, ¿no? Eso mismo pensaron ellos. Así que deciden que no se presentan, que ya lo harán en las futuras primarias convocadas fuera de Podemos.

A seis meses de las elecciones, sorpresón, la unidad está mucho más lejos que aquellos días hermosos del invierno de 2014/2015. Podemos celebra unas primarias sin ningún concejal en ellas —y con Julio Rodríguez, exJemad, añorando la tranquilidad de Beirut— con la confianza de que, a pesar de la suspensiones de militancia, el encuentro con el equipo de Carmena será incruento, en unas futuras primarias en las que las sonrisas se descongelarán (hay que pensar que el tiempo primaveral eche un cable). Izquierda Unida mueve sus fichas y confía en que puede prescindir de protagonismo en el Ayuntamiento siempre y cuando lo adquiera en otros escenarios. A Ganemos no se lo espera, pero el sector Anticapitalistas-Traficantes de Sueños aún no ha dicho su última palabra (minoritaria). Manía de estorbar. Otros grupos como Madrid 129 se apearon del futuro proceso (y casi nadie se enteró).

Queda el Partido de Carmena —a falta de otra nomenclatura, esa es la más clara—, conquistando por sí mismo cada vez más espacio en los medios, confiado en que la gestión y, sobre todo, la imagen de la alcaldesa será un valor fundamental ante la crispación que acompaña a Ciudadanos y Partido Popular. Hacia la unidad por la supeditación al proyecto de los mejores, encabezada por la que se supone es mejor entre las mejores. El plan, por mal fario que invoquen los resentidos de siempre, huele como una magdalena recién horneada. Como hot dog de food truck. Como la City de Londres a pocos kilómetros del Bernabéu.

Mientras, Podemos se queda hecho unos zorros (sorpresón), el resto de partidos y movimientos de acompañamiento esperan acontecimientos, y la ciudadanía vive en vilo esperando el momento en que la alcaldesa esclarezca cómo, cuándo y dónde se producirá el siguiente acuerdo cósmico destinado a configurar la siguiente lista de cara al 24 de mayo. Entonces volverá a echar a andar el reloj de la ilusión.