Detrás de las banderas de la huelga

Como militante de CGT en Bizkaia, veo positiva la movilización de las trabajadoras. Y por supuesto, el uso de la huelga como herramienta de lucha en la sociedad capitalista en la que vivimos. Existen motivos de sobra para el paro del trabajo, gobierne quien gobierne, pues los poderes que hay detrás siguen siendo los mismos. Está claro que los derechos se ganan peleando, y no esperando que se cumplan promesas del político de turno en el circo al que llaman democracia.

Dicho esto y matizando que muchos compañeros hicimos huelga el pasado 30 de enero, conviene mirar su origen y su resultado. La Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria convocó la huelga el 22 de octubre. Este fue el origen, sin una fecha determinada, con los sindicatos abertzales, mayoritarios, al frente. Guiados por fines soberanistas, crearon una huelga general a su medida, pasando por encima de un movimiento de base tan potente como el de los pensionistas. Hablaron en su nombre pero solo cogieron alguna de sus reivindicaciones y las mezclaron en una coctelera con otras, como el marco propio de relaciones laborales en Euskal Herria o el derecho a decidir.

“No marcharemos a toque de corneta de entes soberanistas. A pesar de sus legítimas ideas, su forma de ser y de funcionar no es la nuestra”

En ningún momento el movimiento de pensionistas de Bizkaia, que hasta ahora había sido unitario y no había exhibido bandera de ningún color, dada la variedad de personas y de ideologías que engloba, solicitó a CGT la convocatoria de huelga. El 13 de octubre celebramos una reunión, junto a CNT y representación de los pensionistas en la que se habló de una gran movilización. En CGT decidimos respetar los tiempos propios de un movimiento como este y apoyar la decisión que tomaran, que llegaría más tarde.

Por contra, la huelga es convocada oficialmente para el 30 de enero en una rueda de prensa de la Carta Social junto a CNT el día 25 de noviembre. El lema principal elegido fue “Soberanía para el cambio social”. Pero hasta el 4 de diciembre no se produce el apoyo del movimiento de pensionistas. Un movimiento que pasó de funcionar por el consenso habitual a imponerse la lógica de la votación, entre fuertes tensiones. El pasado 30 de enero nos encontramos con una jornada de huelga muy curiosa. Fue gestada por el nacionalismo, con ciertos tintes de hipocresía. Y es que defender las pensiones públicas y el movimiento de pensionistas, eclipsándolo entre banderas de ELA y LAB, con un acto final que fue protagonizado por los secretarios generales de ambos sindicatos, es francamente complicado.

“Sentarse en las juntas de gobierno de las EPSVs implica colaborar con el gran capital, que tiene gran interés en privatizar las pensiones”

Pero aún es más complicado de entender cuando los principales sindicatos, es decir, ELA y LAB, están presentes en juntas de gobierno de EPSVs, los fondos privados de pensiones propios del País Vasco. Estos fondos, que manejan miles de millones de euros, no tienen ánimo de lucro, en teoría. Pero las gestoras que los manejan pertenecen a grupos financieros que sí lo tienen. Todo esto provoca una discriminación para las personas precarias que no pueden acceder a ellos. Además implica colaborar con el gran capital contra el que pretendemos enfrentarnos y que tiene gran interés en privatizar o por lo menos en un sistema “mixto” de pensiones.

La huelga consiguió manifestaciones importantes pero que no llegó a afectar a esos poderes a los que nos enfrentamos. No buscó una continuidad en la movilización ni una unidad sindical que pudiera desencadenar en una huelga más potente en el futuro, salvo en el caso de la CNT y CGT navarras. Se perdió la oportunidad de trabajar por una huelga en la que se incluyeran otros territorios del estado español, donde se dieran unas condiciones más favorables para la misma, generalmente donde UGT y CCOO estén menos presentes. Parece que tras la huelga ya podemos volver a comprar en Amazon, aunque esto suponga abandonar el comercio de cercanía, que es el que paga impuestos. O seguir comiendo en Telepizza, aunque no pague el SMI a sus trabajadores, a pesar de que acabar con el trabajo precario fue una de las proclamas de la huelga.

El resultado es claro: bronca entre las personas que forman el colectivo de pensionistas, patrimonialización de este movimiento por parte del sector abertzale e hipocresía a granel. Una huelga sin consensuar, con el añadido de situar las voces críticas como contrarios a la lucha por las pensiones o amigos del gobierno de turno. Ante este panorama, CGT seguirá del lado del movimiento de las pensionistas, como no hemos dejado de hacer. También de los trabajadores y de las que pelean desde abajo, respetando los movimientos sociales que luchan por los derechos de todos. Y sobretodo, no marcharemos a toque de corneta de entes soberanistas. Aún reconociendo como legítimas sus ideas e incluso coincidiendo con algunas de ellas, su forma de ser y de funcionar, no es la nuestra.

Esperamos establecer alianzas más honestas y coherentes para llegar a propuestas compartidas. Seguiremos el ejemplo de Iruñea, donde CNT y CGT se han sabido entender y han mantenido una posición combativa al margen de nacionalismos, donde no se utilicen luchas que son de todas, ni se quiera jugar a ver quién tiene la bandera mas grande.