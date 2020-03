Directo | España supera los 17.000 casos de contagio por coronavirus, con 767 fallecimientos

Los sindicatos de inquilinos de Barcelona, Madrid y Málaga han creado una nueva web para “presionar al gobierno para que suspenda los alquileres mientras dure esta crisis”, tal como señalan. “Si no se implementan las políticas sociales adecuadas para hacer frente a la crisis del coronavirus, estamos en riesgo de caer en una nueva crisis inmobiliaria”, critican desde estos colectivos.

Las tres organizaciones han lanzado una campaña en redes sociales bajo la etiqueta #SuspensiónAlquileresYA, apoyada por decenas de colectivos sociales, en la que exigen al Gobierno que “de manera inmediata suspenda el pago del alquiler y de los suministros básicos para las personas que pierdan o reduzcan sus ingresos durante la crisis”.

“Si no se implementan las políticas sociales adecuadas para hacer frente a la crisis del coronavirus, estamos en riesgo de caer en una nueva crisis inmobiliaria”, añaden.

De no cumplir el Gobierno con sus demandas, advierten: “Somos miles de inquilinos e inquilinas a quienes esta crisis está dejando sin ingresos. No podemos pagar el alquiler de la casa donde vivimos o del comercio o oficina en el que trabajamos. O el gobierno suspende los alquileres, o no pagamos”.