La policía desaloja el centro social La Ingobernable en Madrid

Pietre linux

14:58 14/11/2019

Es muy triste la perdida de un centro neurálgico de la juventud del centro, espero, deseo, que el movimiento y hermandad que se generan en esos centros no decaiga, hay muchas formas de tener centros sociales autogestionados, quizás sean los tiempos politicos,las formas o la comunicación que hubo con el ayuntamiento.



La ingo ha durado algo más de dos años, allí ,digan lo que digan gente de todas las edades han aprendido a bailar tango, a pintar(yo mismo) ,clases regulares de capoeira , dos grupos de yoga, cines semanales, taller de poesía, grupos contra el calentamiento global, un laboratorio informático donde se aprendió marketing digital, seo, docker, instalación y reparación de ordenadores e impresoras 3d, todos gratuito y autogestionado.





Muchos no entendéis lo que se ha perdido culturalmente en el barrio de las letras, ahora, en ese barrio solo queda el Caixa forum ,4 bares y hoteles y la policía, es un barrio que no hace para nada honor a su nombre, el barrio de las letras.



Espero que los movimientos sociales creados en este centro no se dispersen y puedan ser acogidos por otros centros, no estamos solos.



Un abrazo muy fuerte a todos los que sentís la perdida.