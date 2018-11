Metro de Madrid baja a 12 meses la petición de cárcel para los activistas de Yo también tiré de la palanca

“Ha quedado claro que no hubo ninguna alteración del orden y que los pasajeros ni se enteraron”, ha explicado a El Salto Erlantz Ibarrondo, abogado de los siete activistas que han ido a juicio hoy por activar la palanca de freno de varios vagones de metro en un acto de protesta por el aumento de la tarifa del suburbano en 2012.

Al final de la vista oral, celebrada hoy en el Juzgado número 6 de Madrid, la acusación presentada por Metro de Madrid ha rebajado la pena solicitada para los siete jóvenes de los 30 meses iniciales a doce, lo que descarta la posibilidad de la entrada en prisión de los activistas. En sus conclusiones, Metro de Madrid sigue pidiendo para ellos 3.232 euros de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria —entre todos—. Por su parte, la fiscalía ha mantenido su petición de once meses de multa diaria de 20 euros —6.600 euros para cada uno— y cinco años de inhabilitación.

La acción de los siete activistas tuvo lugar el 25 de abril de 2012, después de que tuvieran lugar sucesivos aumentos en el precio del transporte de hasta un 50% que provocaron también la campaña de protesta Yo no pago.

“La única consecuencia de accionar los frenos de emergencia es que el conductor tiene que bajar y rearmar lo que es el freno, una operación que dura dos minutos. No rompíamos nada, por eso nos pareció una forma correcta de protestar”, explicaba uno de los activistas juzgados hoy en una entrevista a El Salto en la que señalaba que la acción no provocó en ningún caso una situación de miedo. “Ni se enteraron”, continuaba en la misma entrevista. Durante la jornada de juicio de hoy, varios conductores de los vagones afectados por la acción han confirmado que no se vivió una situación de alarma como consecuencia de que los jóvenes activaran la palanca de freno de emergencia. “Los conductores de Metro han dicho que no recordaban el caso, que no le dieron importancia”, explica Ibarrondo.



Otra de las personas que han acudido a testificar en el juicio ha sido el consejero delegado de Metro, Francisco de Borja Carabante, quien ha afirmado que, a raíz de los hechos, le pasaron una incidencia por el riesgo de los pasajeros. Desde la defensa de los activistas se le ha preguntado si el caso del amianto encontrado en los vagones de Metro también se considera un riesgo para las personas que viajan en Metro. “Se ha puesto un poco nervioso”, concluye Ibarrondo.