¿Ya sabes a quién votar en las elecciones europeas? Nosotras tampoco

#34686

19:29 23/5/2019

Lamento que vuestro estudio de las 39 candidaturas se haya quedado tan corto, debo deducir que las demás no aportan nada? o tal vez no llegáis a considerarlas por seguir la dinámica del voto útil y por lo tanto decidís descartará antes que apoyarla. No pretendo que nos mostré is todas las candidaturas, pero al menos aquellas con programas que se acerquen a nuestros intereses.

¿Acaso Maria Garzón Candidata de Actúa es menos digna de mencionar que las candidatas de PP o Ciudadanos. No lo entiendo de verdad.