Memorias del #Eventazo8M. Crónica de lo que está por venir

Ayer fue 23F, una fecha resignificada —al menos en Madrid— por el feminismo de la ciudad. En realidad, es el primer año que el eventazo cae en esta fecha, y solo el segundo que se celebra esta convocatoria. Pero el movimiento feminista lleva un tiempo armando hitos que condensan historia. ¿Cómo no recordar el eventazo del año pasado camino a Villaverde?

Fue en la Nave de Terneras. En el Matadero. Ya temprano el edificio estaba rodeado, como abrazado por una órbita feminista, de gente que, aunque quedándose sin entrar, no se movieron de ahí. Como acompañando fuera de los muros. Era el 2018—el año del desborde de la huelga feminista— ya se olía que aquel 8M iba a ser histórico.

El recuerdo del eventazo inaugural planea en el camino hacia la Nave Boetticher. Aún son pocas las feministas que identifico por las calles calmas de un sábado por la mañana. La sala por la que pasarán durante la jornada unas 4000 personas, según reportarán satisfechas desde Feminismos Madrid,al final de la jornada, es un espacio un tanto disonante en el paisaje de Villaverde con su volumen enorme, los grandes pilares metálicos de colores adosados en la fachada, que parecen la marca de estilo de algún arquitecto estrella. Probablemente, la mayoría de quienes vienen nunca habían estado en este lugar. El feminismo nos ha traído hasta aquí.

“El movimiento feminista es más fuerte que nunca, somos imparables

“Ha sido emocionante”, así describe Mercy, actriz feminista integrante de la comisión 8M, el proceso que ha llevado a este 23F en Villaverde. Valora la experiencia del año pasado como un bagaje fértil, aunque el escenario político haya mutado, y no a mejor: “Está el desarrollo del fascismo a nivel mundial, Andalucía y las fuerzas de la derecha que se han unido. Y además polémicas en el feminismo que hasta ahora no se han querido tomar en cuenta —apunta con cautela— pero bueno, ahí estamos. Es emocionante porque el movimiento feminista es más fuerte que nunca, somos imparables”.Mercy desaparece requerida por compañeras, la sala es enorme, profunda. Cabe preguntarse si se llenará este espacio tan inmenso, tan poco céntrico, después de ese 2018 inscrito en la memoria colectiva del feminismo madrileño. En el puesto de información Laura cuenta que eligieron esta sala porque en el centro es imposible encontrar un espacio lo suficientemente grande para albergar un evento así. Pero también porque se quiere estar en lo barrios. ¿Pensáis que se llenará la sala? “Se va a petar", sonríen.

Sara Sda Un momento del bloque “violencias” del Eventazo8M

Irse a la periferia para que quepamos todas. Tomar los barrios. Al fondo de la larga nave, las mujeres del coro Malvaloca le hablan a ese resurgir fascista entonando “Gallo Rojo, Gallo Negro”. Jóvenes y mayores, niñas y niños pequeños, gente que se reconoce y conversa. Muchos encuentros. A lo largo del día, en el escenario, colectivos y artistas desgranarán las razones para salir este 8M a la calle.

Amable y nerviosa por la guitarra que al principio no suena, la cantautora almeriense Lua parece extremadamente afable. Cuando empieza a cantar, un chorro de voz lo agita todo y se gana el silencio entre la gente que charlaba. “Estamos en un contexto político muy particular, estamos cagadas porque tememos qué puede suceder, y yo creo que lo más importante ahora es que el feminismo andaluz se arme desde el antifascismo” afirma un rato después, interceptada mientras cumple con su turno en la puerta. Le tiene esperanzas al 8M: “El año pasado me quedé flipadísima y encantadísima y en 2019 con que sea igual o un poquito mejor, ya me parece la hostia”.

La hostia, va entrando más gente en la nave, todavía no es masivo, son más bien un indicio de lo que está por venir. Si bien hay motivos de sobra para estar cagadas, como dice Lua, no parece que la gente que está aquí adentro tenga miedo. Mientras sigue la procesión de cantantes y activistas el público se va extendiendo y los aplausos alargando.

Marta forma parte de las mujeres de Ecologistas en Acción que han explicado en el escenario por qué la huelga ha de ser ecologista. “Yo me imagino el 8M como el inicio de algo muy grande, de otra forma de ver la vida. Claro que un día no basta, pero puede ser la semilla de otro futuro”.

Un futuro también sin CIEs ni Ley de extranjería. La actriz Silvia Albert arranca el bloque antirracista. Hace balance del año anterior, y no todo es bueno, recuerda la soledad de las temporeras de la fresa, y apunta el camino. “El feminismo será antirracista o no será”, proclama, citando a Ángela Davis. Este viernes vamos a ir al CIEs, cuenta Verónica del grupo de racializadas del 8M. Las antirracistas se están organizando a nivel estatal, explica, en Madrid tienen su propia agenda de acción.

Sara Sda La cantante de Freedonia en un momento del eventazo

La voz de Freedonia se toma el espacio, con toda su potencia. Después será la Negri con su cajón flamenco quien le tome relevo al ritmo de “A quién le importa”. Sigue la fiesta. Hay movimiento. La sala va pareciendo menos grande.

“Difícil es parar, se me olvida respirar. Insomnio, ansiedad. Me pierdo la pista, no avanzo en la lista, vivo para trabajar, y no es avaricia”. Mujeres agitan los brazos a un lado y al otro mientras Eskarnia rapea estos versos. El 8M habla de economía y ahí están las kellys y sus 40 habitaciones por día en la lista. Están las Espartanas de Coca Cola que acaban de ganar la batalla del ERE después de cinco años de lucha y dicen: ahí estaremos para acompañar a quienes luchan. Están las Madres de la Droga, hablando de lo que pasó en los 80 en barrios como este de Villaverde, de su feminismo para luchar contra quienes se cebaron en la juventud obrera. Están las pensionistas orgullosas de su ciclo de protestas. Y está en el aire la indignación ante los desahucios del día anterior en Argumosa 11, la PAH presente.

“Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente

“Es indecente, gente sin casa y casa sin gente” canta Alba Reche el tema de Silvia Pérez Cruz. Se presentó algo azorada y agradeció mucho la invitación al encuentro. Reche tiene un efecto viral, circula rápido su foto, en otra forma de desborde: mucha gente estará descubriendo el Eventazo por seguir a la Reche. En Villaverde la nave está petada. Las organizadoras sabían bien lo que hacían.

Sara Sda Actuación de Alba Reche en el eventazo feminista

A esta sala de periferia, llegarán también las feministas de Argentina, de Brasil, de Alemania, de Italia, se invocará el BDS y el boicot a Eurovisión. “Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador con el medio ambiente”, expone el manifiesto de la Comisión Feminista 8 de Marzo Madrid”.

Se va terminando el encuentro: una nave enormemente llena de feminismo brinda con Arte Muhé, el grupo que este año se ha encargado de la canción de la huelga y que dice en uno de sus versos. “Quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestras”. Suena la batucada y los cuerpos se agitan. Está por concluir el segundo eventazo, convertido en un clamor de periferia.