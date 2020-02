Izquierda Unida expulsa al Partido Feminista

#47886

15:28 23/2/2020

No es extraño que el comunicado en redes esté "redactado en una extraña primera persona". El partido es básicamente Lidia Falcón. No sé cuántas afiliadas tendrá, pero en el cartel de su próximo congreso nacional en Madrid pone "entrada libre hasta completar aforo" a una sala de 125 plazas. Es decir, para ir al congreso del partido no hace falta no ya ser delegada, sino que es que no hay que ser ni afiliada. Puede entrar y votar cualquiera ¿?¿ Esto entiendo que tienen que hacerlo así porque si no la imagen de una sala vacía sería ridícula para un partido que pretende ser de ámbito nacional y aglutinar un movimiento aparentemente tan exitoso como el feminista actualmente.