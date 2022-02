Victoria popular: Iberdrola retira su macroproyecto eólico en Villuercas Oeste (Cáceres)

Llegaron de la mano de Iberdrola como tres iniciativas separadas, fragmentando lo que a todas luces era un único macroproyecto que compartía todos los servicios; quizás, como se viene denunciando desde las organizaciones ecologistas, porque el trámite ambiental queda en manos de las administraciones autonómicas (notablemente más permisivas que la Administración central) en caso de no superar la instalación los 50Mw de potencia... Pero se van, evidentemente, juntas, e indirectamente confirmando todas las sospechas sobre un fraude de ley ―el mencionado de las tramitaciones― y corroborando que la presión popular sí obtiene sus frutos.



Se van los tres parques eólicos antes de haberse podido levantar ni un ladrillo, se van sin llegar siquiera a Garciaz, Madroñera y Conquista de la Sierra, donde se pretendían levantar 36 molinos de más de 150 metros de altura, todo ello en una comarca cuyo mayor patrimonio es el natural y donde, desde que se conocieron las intenciones de la multinacional, fue constante la oposición a las mismas. Las razones: medioambientales, patrimoniales, culturales, sociales...

La confirmación oficial de que se terminaba todo llegó el día 28 de enero, hace apenas unas jornadas, cuando la Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, hizo el anuncio de que se había dado comienzo al proceso de devolución de los avales depositados por Iberdrola y, con ello, al procedimiento de cancelación de unos parques eólicos que concitaron una oposición popular concretada, desde el principio, en la creación de la Plataforma Zona Villuercas Oeste, colectivo que la ha vehiculado y al que, desde todas las fuentes, se señala como principal artífice de la victoria popular. Cabe reseñar, para dar el debido contexto cronológico a los hechos, que el jueves 27 de enero concluía el plazo por el que la empresa tenía la capacidad de retirar íntegra la fianza en el caso de renunciar a seguir adelante con sus planes, que contemplaban una inversión aproximada de 130 millones de euros.

Han sido unos meses intensos de denuncias, asambleas populares y declaraciones, donde la inicial posición de tibieza del Ayuntamiento de Garciaz (donde llegó a haber dos dimisiones de concejales, que abandonaron entre aplausos la casa consistorial) se transformó, probablemente a la vista del sentir popular, en oposición a los planes de la multinacional, sumado todo al ejemplar compromiso de numerosos habitantes de la comarca, que logró presentar más de 20.000 alegaciones, a las que hay que sumar las de Ecologistas en Acción, presente en el contencioso desde que este arrancara.



La Plataforma, tras conocer la retirada del megaproyecto, daba a conocer en redes sociales su satisfacción al respecto. Especialmente emotivas las palabras de Cristina Burón, miembro del citado colectivo, de las que reproducimos a continuación los fragmentos más significativos y que destacan en su agradecimiento con todos los colectivos y personas implicadas:



“La Plataforma Zona Villuercas Oeste ha mantenido desde el principio su posición en contra de estos Proyectos por su enorme dimensión e impacto negativos sobre el medio ambiente y municipios afectados. La solución a los problemas que afectan nuestra comarca no es esta sino que tiene que tender a proyectos de autoconsumo, comunidades energéticas… y la tarea de nuestros representantes políticos es conocer las necesidades reales que mejor se adaptan a nuestro entorno y modo de vida para que esto no se vuelva a repetir. Si fuera así, nos volverán a encontrar con la misma fuerza y mejor preparados.



Como no puede ser de otra manera nos alegramos de esta noticia, por ella hemos luchado. No hemos marchado solos en esta lucha, nos han acompañado todas las Plataformas y Asociaciones afectadas en aras de la ‘transición energética’ que pretende asolar Extremadura. Renovables sí, pero no así.

Ha resultado definitiva la movilización popular en la zona, único elemento capaz de oponer con garantías las presiones que Iberdrola es susceptible de ejercer sobre la administración autonómica de Extremadura, una región en la que los intereses de la multinacional (fotovoltaicas, concesiones de pantanos y la propia central nuclear de Almaraz) son de dimensiones estimables en miles de millones de euros

Damos las gracias a Ecologistas en Acción, Adenex, Salvemos las Villuercas, Plataforma Sierra de Montanchez, Extremadura Digna, Plataforma Cañaveral sin minas, Aliente y muchas más, sería imposible enumerarlas todas. A los naturalistas como Joaquín Araujo, Margarita Mediavilla, Odile Rodríguez y otros que informaban y nos apoyaban y que desinteresadamente acudían a los actos realizados; a la letrada Mª Ángeles López Lax que asesoró al Ayuntamiento de Garciaz y a este Ayuntamiento, que después de un inicio titubeante, también participó, gracias. Gracias a todos.

Agradecer también la ayuda y participación inestimable de nuestros vecinos, sin ellos no se habría conseguido, ellos son los más importantes. Y qué decir de las ayudas anónimas, invisibles de amigos y familiares que resolvían dudas y dificultades en momentos de crisis. Ya no quedan maneras de dar las gracias. Por todos vosotros David venció a Goliath. O en nuestro caso Don Quijote venció a los Gigantes”.

Según todas las fuentes consultadas (jurídicas, de la propia Administración y de los opositores y opositoras), aun cosechando los proyectos diversos informes desfavorables dentro de diferentes departamentos de la Junta de Extremadura ―que normativamente hubieran impedido la conclusión de los parques eólicos― ha resultado definitiva la movilización popular en la zona, único elemento capaz de oponer con garantías las presiones que Iberdrola es susceptible de ejercer sobre la administración autonómica de Extremadura, una región en la que los intereses de la multinacional (fotovoltaicas, concesiones de pantanos y la propia central nuclear de Almaraz) son de dimensiones estimables en miles de millones de euros.



Queda ahora pendiente el reto de la comarca de Montánchez, donde existe un proyecto eólico de dimensiones y afecciones comparables a los de Villuercas Oeste y que cuenta, también, con una fuerte oposición ciudadana. Esta victoria del movimiento popular frente a Iberdrola se proyecta ahora sobre el mismo, habida cuenta de que su impacto sobre el territorio tiene características similares y, como se coincide desde distintas voces autorizadas, similares serían los condicionantes a resolver por parte de la Junta de Extremadura para la concesión definitiva de los permisos oportunos. Queda abierto un abanico de expectativas donde todo parece, ya, posible.