Covid19: Están montando otra crisis

Algo que no le podemos negar al sistema capitalista es su capacidad de resiliencia. No desperdicia las oportunidades que le brindan las crisis para renovarse, para afianzarse y profundizar su dominio sobre nuestras vidas. Cada crisis es una oportunidad. Y ahora, con esta crisis sanitaria que va camino de convertirse en una nueva crisis económica (¿acaso no estaba ya preparada?), las avariciosas élites no perderán su oportunidad para aumentar beneficios, para quitarnos derechos y seguir acaparando recursos a costa de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Esta tormenta económica la llevamos divisando en el horizonte desde hace tiempo, amenazando con descargar un gran chaparrón sobre nuestras sociedades. Igual que el crack de 2008. Un nuevo paso en el empobrecimiento de la calidad y condiciones del medio social. Una fase diferente del neoliberalismo, una muestra más de su putrefacción sistémica.

El capitalismo, es un náufrago que se ahoga en sus propias contradicciones. Se encuentra con el agua al cuello y acechado por los tiburones que alimenta con el espectáculo de su descomposición (descrédito de la política profesional y de sus instituciones, la arrogancia y opulencia de los poderosos, cataclismos industriales y financieros, miseria por todos lados, desigualdades y explotación cada vez más marcadas y al descubierto, crisis ecológica, etc.). Como todo naufrago intenta sobrevivir. Todo lo que agarra lo convierte en salvavidas y esta “misteriosa” enfermedad no iba a ser menos. Le brinda una magnífica oportunidad, algo con lo que mantenerse a flote. Un chivo expiatorio al que culpar por la crisis económica.

Lo primero es que ya no estamos en la edad media para que surja una mutación de un virus y nos coja desprevenidos. Su expansión, viviendo como vivimos en mundo globalizado, era algo previsible y muy gilipollas había que ser para pensar que esto no iba a afectarnos. Aun así, mientras estaba lejos de nuestras fronteras no tardamos en sacar a pasear nuestras vergüenzas en forma de racismo o críticas a las medidas tomadas por China e Italia, ahora estas vergüenzas nos vienen de vuelta.

También tenemos que reconocerle su mérito a los medios de comunicación. Son sin duda los grandes culpables de esta histeria colectiva en la que ahora nos encontramos. Sus parrillas se llenaron y se llenan –24 horas, 7 días a la semana- de programas especiales sobre la enfermedad y sus muertos. Su casta de tertulianos se han reconvertido de opinólogos políticos a expertos sanitarios ¡los todistas de la información y sus mutaciones! Ellos siempre buscando el morbo, los beneficios y de paso aprovechan para desviar la atención de temas tan insignificantes como: la situación de los inmigrantes en las fronteras de la Comunidad Económica Europea, del continuo goteo de muertes por terrorismo patronal, del número de suicidios producido por la actual situación económica, de los brotes de alegría popular que se están levantando contra la penosidad y pauperización de la vida, de las corruptelas del bribón al que le encontraron 100 millones ocultos en Suiza ¡Qué sorpresa! ¡¡Un Borbón robando!!

En definitiva, medios que cumplen con su misión dentro del sistema y que para defenderse de las críticas se escudan en las medidas que se están tomando desde los gobiernos. Colgándose la medallita de informadores del siglo. Como si medios de comunicación y gobierno no fueran garrapatas de la misma bestia.

Otra de las causas que ayudan a la psicosis colectiva son las “medidas” que están tomando, (principalmente la militarización de las ciudades), inéditas hasta ahora, a pesar de existir pestes más extendidas –hambre, pobreza, inmigración, guerras, Ebola, Sarampión o incluso la gripe-. Una pandemia blanca en nuestras ciudades. Cuando nos creíamos tan a salvo en nuestro primer mundo con sus fronteras, con su opulencia y con su despilfarro ahora nos toca vivirla en nuestras carnes y no a través de una pantalla. ¡¡No lo podemos solucionar mandando un SMS con la palabra AYUDA!!

Acostumbrados a que nos lleven y nos traigan. A que nos sirvan todo precocinado. Carecemos de autonomía o de la más mínima iniciativa para responder ante cualquier improvisto, a reaccionar para superar un problema sin recibir órdenes. A veces ni tan siquiera sabemos mantener la calma o actuar con un mínimo de sentido crítico, con un poco de lógica solidaria y pensando en los demás. Al más mínimo reto nos escondemos en el regazo del Estado, con la esperanza de que nos salve. Como una princesa de cuento, corremos a los brazos de nuestro príncipe, de nuestro rescatador. Le entregamos todo lo que tenemos para que haga con nosotros lo que quiera, para que nos vuelva a encerrar en nuestras torres si así lo quiere.

Nos olvidamos de que ese príncipe que hoy parece tan apuesto y fuerte es el mismo ogro que hasta hace un par de días no dudaba en vender nuestro Sistema de Salud Pública al mejor postor. ¡Si! esa sanidad pública que hoy representa nuestra única red de seguridad. Nuestra única defensa. Con las medidas de seguridad intentan disimular su estado. Evitar que nos demos cuenta de que el sistema sanitario se encuentra en los huesos, a punto de colapsar por culpa de la rapiña y externalización de sus -nuestros-recursos.

Como olvidarnos que fue ese ogro el que después de la última crisis se dedicó a premiar a sus causantes, los bancos. Dejándonos al resto a nuestra suerte, comiéndonos las cagadas y la mierda que no producimos. En definitiva, ¿cómo podemos olvidar que el Estado que hoy nos llama a la “responsabilidad social” es la misma institución que tiene como único fin proteger a las elites y mantenerlas con nuestro sudor? ¡Esa bestia! que nos obliga a competir entre nosotras por un par de migajas: a ser el mejor de la clase, a tener más dinero que el vecino, a matarnos por un puesto de trabajo, a competir para sobrevivir. ¡Responsabilidad social! qué bonito disfraz para esconder su tan añorada sumisión, su deber de Estado; la defensa de su famoso estado del bienestar. Como si este estado de bienestar no fuera ya una pandemia para la gran mayoría de la población.



En el mundo estudiantil dicen que se nos presentan unas nuevas vacaciones. Esto puede tener algo de cierto en las primeras etapas educativas. La cosa cambia si tienes que hacer la EBAU o pagar una matrícula universitaria. Si esa es tu situación: estás jodido. A ver cómo nos las arreglamos para cumplir con todos los requisitos de trabajos, exámenes y exposiciones que normalmente llenan nuestras suturadas agendas. Menuda fiesta nos espera. ¡Preparad anfetas y café, que nos van a hacer falta!

Byron Maher Varias personas esperan para entrar en el supermercado

La solución que se les ocurrió para evitar este tiempo en blanco fue: trabajar vía plataformas interactivas. Pero realmente, tal como está pensado el sistema de evaluación, poco más se puede exprimir esas dichosas plataformas. No dan para más de lo que ya hacemos con ellas: trabajos, apuntes, alguna actividad de evaluación continua o preguntar alguna pequeña duda al profesor –con todo lo que suponen para estudiantes y profesores-. Por mucho que le joda a ciertas empresas, se quedaran sin su oportunidad para hacer un simulacro de la educación a distancia que tanto desean. Su “filantrópica” oferta de ayuda parece que caerá en saco roto.

En el mundo laboral más de lo mismo. Esta ocasión les viene de perlas para forzar un empujón hacia el teletrabajo y abaratar costos de producción. Si el obrero puede trabajar en casa porque van ellos a gastar en luz, internet, comedores y demás instalaciones necesarias para el trabajo. Así profundizan en su individualización, lo aíslan, volatilizan el compañerismo, hacen imposible la puesta en común de problemas, la organización sindical y por supuesto la lucha colectiva. Sin olvidarnos que este teletrabajo no es posible en la mayoría de trabajos y que las facturas seguirán llenando el buzón de estas trabajadoras.

En estas medidas laborales también se notan las diferencias de clase. Por un lado tenemos a los autónomos, las pequeñas empresas o empresas familiares que, si ya tenían prohibido ponerse enfermos, imaginad lo que les supone un periodo de cuarentena o abrir y arriesgarse a caer enfermos. En contraste las grandes multinacionales que arriesgan la salud de sus empleados mientras continúan recibiendo beneficios. Total, empleados sobran en las listas del paro.

Pero no nos pongamos tristes. Nosotros también podemos sacar partido de las crisis y aprovecharla para nuestras luchas –contra la enfermedad, contra los problemas cotidianos y por supuesto la lucha de clases-. Desde nuestras trincheras podemos obtener victorias y valiosas lecciones. Este parón nos va a permitir romper con la rutina de la normalidad capitalista que nos domina, que nos gobierna día tras día. Será una magnífica oportunidad para calmarnos, cuidarnos, conocernos, aprender a valorar lo importante, para fortalecer los lazos sociales y familiares, para reactivar o crear redes de solidaridad y lucha popular.

David F. Sabadell Gente joven pasando la tarde del 13 de marzo en el entorno de El Pardo.

Aprovechemos para analizar todo lo que nos rodea. Las crisis acentúan las incongruencias del sistema, muestran de manera mucho más clara las verdades del capitalismo. Es una magnífica oportunidad para dejar de mentirnos y empezar a ver esas verdades, para darnos cuenta de todas esas vergüenzas que nos negamos a ver a pesar de que se nos presentan delante de las narices de forma constante. Comprobar que la igualdad por la que tanto ladran ciertos fariseos no está ni se la espera. Vemos como mientras la mayoría de los mortales tenemos que esperar a tener síntomas y pelearnos con las centralitas para que te presten atención sanitaria, a los borbones le hacen la prueba “por si acaso”. ¡Normal, ellos tiene sangre azul y nosotros somos la plebe! Igual con la cuarentena. No es lo mismo pasarla en un palacio, con todo incluido y pagado por el pueblo, que tener que pasarla en el zulo que tengas alquilado y que deberás pagar a fin de mes. Incluso en ese zulo somos privilegiados, tenemos un techo, no como los miles de vagabundos que pasan la cuarentena en la calle, olvidados.

También será una buena oportunidad para darnos cuenta del atentado que, contra la salud de todas, supone el desvío del dinero de todos hacia manos privadas. Podremos ver el egoísmo de los bancos, que solo se miran el ombligo y aprovechar para arrimar el hombro y luchar por la supresión de las cuotas de hipoteca, de préstamos que no podamos hacer frente, por la devolución del dinero regalado a los bancos para su rescate, pedir su nacionalización y ¿por qué no? ¡¡¡Abolirlos!!! Y ya que empezamos, abolir también las fuerzas y cuerpos del capital. Aunque ahora quieran aprovechar la histeria colectiva para ponerse el traje de superhéroes nunca salvaron ni salvaran el mundo, más bien todo lo contrario. Me los imagino con sus porras, pelotas de goma, tanques, cazas y portaviones batiéndose en una dura cruzada contra el COVID-19 ¡disparando a matar contra esas puñeteras “células terroristas”! Dirán lo que quieran pero sus bombas son más letales que esta pandemia. Cuánto dinero invertido en todo ese armamento que solo sirve para ir a oprimir y robar a pueblos por el mundo o para mantenernos a ralla; sea por un estado de alarma sanitaria o por que hacemos demasiado ruido pidiendo lo que nos corresponde, luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad, por lo que producimos o poniendo peligrosas urnas. Que útil sería todo ese dinero, despilfarrado en juegos de guerra y represión, si lo invirtiéramos en cosas realmente útiles, de verdadero interés: sanidad, bomberos, educación, medidas sociales…

Podremos ver como los burgueses no van a perder el tiempo. Ni se les ablandara el corazón, no lo tienen. Aprovecharán para pedir facilidades de despidos, indemnizaciones y demás artimañas fiscales. Tanto Estado como sindicatos verticales les darán todo lo que piden, no dudarán en volver a arrodillarse ante sus amos. Privatizar beneficios y socializar perdidas con la excusa de que cuanto mejor le vaya al rico, mejor para el obrero. De nosotras depende espabilar y echar por tierra estos mantras. Si fueran ciertos, ¿porque están tan preocupados? ¿Por qué ya están lloriqueando por las esquinas para que les caiga alguna ayuda con la que paliar la situación? ¿Qué más le da que los trabajadores no puedan ir a trabajar si total es el empresario el que produce la riqueza?

Miembros de PAH Barcelona paran un desahucio el 29 de junio en el barrio del Raval.

Comprobamos, también, que la situación ecológica del planeta es culpa del modelo económico. Con una simple paralización de la desesperada actividad productiva y extractivista se consiguen bajar la contaminación a niveles impensables en las afamadas cumbres ecológicas. Más que con cualquier medida individual o que con cualquier pose Eco-friendly de empresas e instituciones, por mucho que se le joda el negocio a Greta.

Como estudiantes tendremos que volver a organizarnos para no comernos el marrón que esto nos deje. Tenemos una oportunidad perfecta para volver a pedir un cambio en el calendario y que vuelva septiembre, que nos devuelvan la parte proporcional de las matrículas por las horas de clase presencial que no nos dieron, que se busque otra manera para evaluarnos que no sea hacer todo el trabajo del cuatrimestre en un par de semanas... Levantarnos para conseguir instaurar otro modelo educativo que enseñe algo más que memorizar, que busque la colaboración y el apoyo mutuo entre los estudiantes y no nos lance a una lucha de todos contra todos, que nos enseñe a sobrevivir, a ser autosuficientes y a tener valor en lugar de a asentir y obedecer.